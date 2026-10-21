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Anadolu Ajansı
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"Tüm yolları kapatıp, tehdit edip müzakerelerden bahsedemezsiniz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile arabulucular aracılığıyla devam eden görüşmelere ilişkin, “Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz.” dedi.

"Tüm yolları kapatıp, tehdit edip müzakerelerden bahsedemezsiniz"

İran devlet televizyonuna göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran’da katıldığı bir programda İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD’nin İran halkının haklarını resmi olarak tanımasını, "zorbalık dilini bırakmasını" ve saldırganlığı durdurmasını isteyen Pezeşkiyan, ancak o zaman bir araya gelip konuşabileceklerini söyledi.

“Savaş peşinde olmadıklarını ve zorbalığa da boyun eğmeyeceklerini” dile getiren Pezeşkiyan, “Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz.” ifadelerini kullandı.

Anlaşma yapıldıktan sonra bunu imzalayanların sonuna kadar anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, ancak ABD’nin önce anlaşma imzaladığını sonra bunu bozduğunu söyledi.

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Anadolu Ajansı
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