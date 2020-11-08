QNB Finansbank yenilikçi ürünü NeoVade ile şirketlere kredilendirmeye dayanmayan, alternatif bir finansman kaynağı sağlıyor.

NeoVade’nin ücretsiz bir platform olduğunu söyleyen QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım, kredi dışı alternatif finansman imkânı için platform oluşturan ilk banka olduklarının altını çiziyor.

Yıldırım, “Müşterilerimiz NeoVade üzerinden e-Faturaları için ürettikleri tekliflerin kabul/ onay takibini yaparak ödeme ve tahsilat opsiyonlarını yönetiyor” diyor. Banka, şirketlere “Kredi kullanma, NeoVade kullan” çağrısında bulunuyor.

Ceren Oral Balaban

QNB Finansbank, Türkiye ekonomisinin yapıtaşlarından KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye ve global piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu doğrultudaki adımlarıyla da dikkat çekiyor.

Dijital dönüşüme ayrı önem veren banka, KOBİ’lerin dijital dönüşüme ulaşmalarını kolaylaştırma hedefiyle Dijital Köprü Projesi’ni hayata geçirdi.

Projenin kapsamını genişleterek Şubat 2020 itibarıyla e-Dönüşüm ürünlerinin yanına farklı çözümleri de ekleyerek Dijital Köprü Platformu’nu oluşturan QNB Finansbank, pandemi döneminde önemli bir adım daha attı.

Bu dönemde KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçları daha çok önem kazandığından banka, müşterisi olmayan KOBİ’lere de Dijital Köprü’deki ürünleri kullanma olanağı vermeye başladı. Mevcutta 50 binin üzerinde KOBİ, Dijital Köprü’nün hizmetlerinden faydalanmak üzere bankaya başvurdu.

Hedef, 2022 yılı itibarıyla 100 bin üzerinde müşteriye Dijital Köprü ürünleriyle dokunmak. QNB Finansbank’ın yeni ürünü NeoVade ise bankanın iştiraki QNB eFinans ile geliştirdiği ve Dijital Köprü Platformu ile de sunduğu oldukça yenilikçi bir çözüm.

QNB Finansbank Tüzel Dijital Dönüşüm Direktörü Okay Yıldırım, NeoVade ile şirketlere alternatif finansman kaynağı sağladıkları söylüyor.

Yıldırım, “NeoVade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen ve kredisiz finansman sağlanabilen bir ticari iletişim platformu” diyor.

Okay Yıldırım, NeoVade’nin zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra, işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak bir alternatif olmasının da ticari faaliyetlerin dijitale taşınmaya özen gösterildiği bu dönemde büyük bir kolaylık olduğunun altını çiziyor.

Okay Yıldırım ile Dijital Köprü Projesi’ni ve ticari iletişim platformu NeoVade’yi tüm detaylarıyla konuştuk. NeoVade’nin şirketlere sağladığı avantajları ve kolaylıkları da masaya yatırdık.

Dijital Köprü Projesi’nden kısaca söz eder misiniz?

Dijital Köprü Projesi, çok uzun zamandır oluşan bilgi birimi ve çalışmaların sonucu olarak ortaya çıktı. KOBİ olarak nitelendirebileceğimiz şirketlerin dijital dönüşümü sahiplenmelerinin, ticari hayatın getirdiği dinamizm içerisinde kolay olmadığını gözlemledik ve KOBİ’lerin dijital dönüşüme ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere projenin temellerini attık.

Olgusal olarak çok uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz bu projenin somut hale gelmesi ise bu projeye özel bir ekip kurmamızla beraber Haziran 2019’da başladı diyebiliriz.

Dijital Köprü’nün ilk kampanyasını tasarladığımız Haziran 2019’da, KOBİ’leri yakından ilgilendiren birçok yeni tebliğiyle e-Dönüşüm ana başlığı altında konumlandırdığımız e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi çözümler, KOBİ’lerin zaman ve maliyet ayırmaları gereken çözümler olarak ortaya çıkıyordu.

Biz de bu süreçte KOBİ’lere destek olmak amacıyla iştirakimiz QNB eFinans ile Ücretsiz e-Dönüşüm Paketi’ni tasarlamaya başladık ve Eylül 2019’da müşterilerimizin kullanımına sunduk.

Dijital Köprü’de gelinen son noktayı değerlendirir misiniz?

Projenin kapsamını genişleterek Şubat 2020 itibarıyla e-Dönüşüm ürünlerinin yanına farklı çözümleri de ekledik ve bu çözümlere de KOBİ’ler büyük ilgi gösterdiler.

İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Mutabakat İşlemleri hizmetleri ve QNB Finansbank’ın yeni ürünü NeoVade de Dijital Köprü ile ücretsiz olarak sunduğumuz ürünler arasında yerini buldu. Temmuz ayında bu çözümlerin yanına Çoklu

Banka Hesap Yönetimi’ni, bu ay da Uluslararası Lojistik Yönetimi’ni ekledik.

Bugün projeyi hayata geçirdiğimiz dönemden çok daha farklı bir noktadayız. Pandemi süreciyle dijitalleşme, çok az şirketin içselleştirdiği bir terminoloji olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline geldi ve şirketlerin rekabetçi olmalarının da ötesinde işlerini yürütebilmek için dijital dönüşümün gerekliliğini bize kanıtladı.

Kaç başvuruya ulaştınız? İlgiden memnun musunuz?

Projemizin başlangıcından itibaren IT ve pazarlama ekiplerimizle beraber dinamik bir süreç yürüttük. Bunun faydasını da projenin birçok farklı aşamasında gördük. Pandemi döneminde KOBİ’lerin dijitalleşme ihtiyaçları daha çok önem kazandığından bankamız müşterisi olma şartını kaldırarak müşterimiz olmayan KOBİ’lere de Dijital Köprü’deki ürünleri kullanma imkânı vermeye başladık.

Böylelikle yeni düzene de uyum sağlayarak ‘Dijital Köprü ürünlerini hemen kullanmaya başla, hesabını açmak için üç ay vaktin var’ diyoruz.

Tüm bunlar olurken, geçtiğimiz temmuz ayında KOBİ’leri yakından ilgilendiren yeni bir tebliğ hayata geçti ve e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu ciro kriteri 10 milyon TL’den 5 milyon TL’ye indi. Bu değişiklik önemli sayıda şirketi etkiledi.

Senenin ilk çeyreğinde Gelirler İdaresi Başkanlığı’na (GİB) kayıtlı mükellef sayısı 200 bin civarındayken eylül ayında bu sayı 300 binin üzerine çıktı. 50 binin üzerinde KOBİ, Dijital Köprü’nün hizmetlerinden faydalanmak üzere bankamıza başvurdu.

2022’ye kadar kaç şirketle Dijital Köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyorsunuz?

2022 yılı itibarıyla 100 bin üzerinde müşteriye Dijital Köprü ürünleriyle dokunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Dijital Köprü Platformu içinde de yer alan NeoVade isimli ürününüzden bahsedebilir misiniz?

NeoVade, Dijital Köprü Platformu ile de sunduğumuz başlı başına özelleşmiş bir ticari iletişim platformu. Şirketlere alternatif finansman kaynağı sağladığımız NeoVade’yi QNB eFinans ile birlikte geliştirdik. NeoVade, alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen ve kredisiz finansman sağlanabilen bir ticari iletişim platformu.

NeoVade’nin hayata geçişinde temel hedefler nelerdi? Hangi ihtiyaçlardan yola çıktınız?

QNB Finansbank olarak Türkiye ekonomisinin yapıtaşlarından KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye ve global piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda kredi hacimlerindeki büyüme çerçevesinde KOBİ’lerin ilave teminat sunmakta

zorlandıkları hem ülkemiz hem de global piyasalar için uzun süredir bir gerçek. QNB Finansbank olarak biz de piyasanın bir gerçeği olan ve KOBİ’lerin birbirlerine sıkça uyguladıkları ödeme tarihi değişikliklerini daha organize bir şekilde yönetmelerini sağlayacak bir iletişim platformu üzerinde çalışmalarımızı tamamlayıp gerekli izinlerimizi de aldıktan sonra QNB Finansbank ile çalışan ya da çalışmayan tüm KOBİ’lerimizin hizmetine sunduk. QNB Finansbank inovasyon süreçlerinden doğan bu ürüne hem Dijital Köprü hem de neovade.com üzerinden ulaşmak ve kullanmak mümkün.

NeoVade ücretli bir platform mu?

NeoVade tamamen ücretsiz bir platform. Ayrıca kredi dışı alternatif finansman olanağı için bir platform oluşturan ilk banka olduğumuzu belirtmek isterim.

NeoVade’nin özellikleri neler?

Müşterilerimiz NeoVade üzerinden; e-Fa-turaları için erken ya da geç ödemeye yönelik toplu ya da tekil teklifler üretiyor, karşı taraf ya da taraflar ile bu teklifleri paylaşıp kabul/onay takibini yaparak sınırsız ödeme ve tahsilat opsiyonlarını yönetiyor.

Yine gelen tekliflere karşı teklif oluşturulabilen, toplu teklifler gönderilebilen NeoVade’de tüm bu süreçlerin dijital ortama taşınması şirketler için büyük bir kolaylık. NeoVade ürünü KOBİ’lerin hayatında zaten var olan bir gerçekten yola çıktı. Biz sadece bu süreci dijitalleştirdik ve böylelikle daha kolay ve sistematik takip edilebilir bir platform haline geldi.

Şirketler Neden bu ürünü kullanmalı?

Bu ürünü en büyük avantajının şirketlere herhangi bir kredilendirmeye dayanmayan alternatif finansman kaynağı yaratmak olduğu görüşündeyiz. Kısaca şirketlere, “Kredi kullanma, NeoVade kullan” diyoruz.

NeoVade’nin zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra, işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak bir alternatif olması da ticari faaliyetlerimizi dijitale taşımaya özen gösterdiğimiz bu dönemde büyük bir kolaylık. Dijitalleşmenin öncüsü banka olarak, şirketlerin e-dönüşüm kapsamında tüm hizmetlere ulaşabilmesini sağlamak bu ürünü tasarlama sürecinde de bize yol gösterici oldu.

ŞİRKETLER NEDEN DİJİTAL KÖPRÜ’YÜ TERCİH ETMELİ?

BULUT TABANLI ÇÖZÜMLER

KOBİ’lerin dijital dönüşüme ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere başladığımız bu proje kapsamında şirketlerin dijital dönüşümünü birçok açıdan kolaylaştırmaktan bahsediyoruz.

Bunları; dönüşümü yapabilmek için gerekli olan maliyetlerin karşılanması, KOBİ’lerin ihtiyaç duyacakları dijital fırsatların sunulması ve bunları kullanabilmeleri için gereken teknik desteğin ve altyapının sağlanması olarak sıralayabiliriz. Özellikle KOBİ’lerimize ilave yatırım maliyeti de yaratmamak için bulut tabanlı çalışabilen çözümlere ağırlık veriyoruz.

TEK BİR PLATFORMDAN HİZMET

Şirketlerin günlük ticari işleyişlerinde banka dışında hizmet aldıkları ya da kendi içlerinde kaynak ayırdıkları birçok alan var. Bu alanları; insan kaynakları, muhasebe, satış ve pazarlama işlemleri olarak düşünebilirsiniz.

Bu çözümleri dijital olarak sunan şirketlerle, birbiriyle konuşan sistemler kurmak üzere ortaklıklar yaptık ve bunları da Dijital Köprü üzerinden ücretsiz olarak tek bir platform üzerinden sunmaya başladık. Özetle KOBİ’lerimize söylemek istediğimiz şu; ‘Siz işinizi yapın, geri kalan her şey için Dijital Köprü yanınızda.’

YENİ İŞ FİKİRLERİ

KOBİ’leri içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağında işlerini ve değişimi kolayca yönetmelerini sağlayacak iş fikirleriyle buluşturmak için geçtiğimiz mayıs ayında Dijital Köprü Akademi’yi oluşturduk. Bu platformda şirketler konularının uzmanlarıyla bir araya gelerek eğitim ve ürün videolarından oluşan geniş bir yelpazede içeriklerden faydalanıyorlar.

“NEOVADE’DEN FAYDALANMAK İÇİN HİÇBİR ÖZEL ŞART YOK “

“Başlangıçta yalnız QNB Finansbank müşterilerine sunmak üzere tasarladığımız NeoVade hizmet platformunu, Türkiye ekonomisine ve KOBİ’lere faydasına olan inancımızdan dolayı sadece QNB Finansbank müşterilerine değil QNB Finansbank ile çalışmayan tüm şirketlere de açtık. e-Fatura mükellefi olan ya da gönüllü olarak e-Fatura’ya geçen tüm alıcı ve satıcı şirketler, entegratör fark etmeksizin ve herhangi bir ücret ödemeden NeoVade üyesi olup teklifler oluşturabilir.

Bununla beraber, NeoVade üyesi olmayanlar da misafir kullanıcı süreci ile NeoVade’den faydalanabilirler. NeoVade’den faydalanmak için hiçbir şart bulunmuyor. Şirketlerin tek yapmaları gereken neovade.com, qnbfinansbank. com/dijitalkopru, 0 850 222 00 35 no’lu çağrı merkezi ve tüm QNB Finansbank şubelerimize başvurmak.”

“DİJİTAL KÖPRÜ PORTAL’A YENİ ÇÖZÜMLER EKLEYECEĞİZ”

TİCARİ HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

Dijital Köprü Projesi, sürekli yenilenerek müşterilerine ticari hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunan bir platform olacak şekilde tasarlandı. Gelinen noktada, bankacılık ve farklı fintech çözümlerine tek bir şifreyle ulaşabilmeyi sağlayan, API’lar aracılığıyla çalışan Dijital Köprü Portal’e yeni çözümler eklemek için sürekli ve titizlikle yürütülen bir çalışma söz konusu.

FINTECH’LERDEN YÜKSEK TALEP

Dijital Köprü bünyesindeki ekiplerimiz fintech’lerden Dijital Köprü’ye dâhil olma yönünde yoğun talep alıyorlar. Bankamızın ve iştiraklerimizin satış organizasyonları tarafından yapılan müşteri görüşmeleri, düzenli olarak yaptığımız pazar araştırmaları, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımızla gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişleri, kısacası tüm Finansçılar ve paydaşlarımız ile kurduğumuz koordinasyon sayesinde Dijital Köprü’yü KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yakından takip eden bir platform haline getiriyoruz.