AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2025 AUZEF sınav tarihleri ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınav tarihleri takvimle duyuruldu. Ancak yapılan açıklamada ALES nedeniyle sınav saatinde değişiklik yapıldığı yer aldı. AUZEF vize sınavlarına katılacaklar adaylar da sınav giriş belgesine yoğunlaştı.

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vize sınavları 12-13 Nisan günü yapılacak. Ancak ALES uygulaması sebebiyle 13 Nisan'da gerçekleşecek oturumun saati güncellendi ve 15:00'te yapılacağı bildirildi.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi 5 Nisan Cumartesi günü duyuruldu.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

12-13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak alınabiliyor.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

AUZEF bahar yarıyılı vizeleri 12-13 Nisan,

Bitirme sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran,

Bütünleme sınavları 12 Temmuz - 13 Temmuz,

Mezuniyet üç ders sınavı ise6 Eylül'de düzenlenecek.