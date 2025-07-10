Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sınav giriş belgesi sorgulama: DGS ne zaman, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl indirilir?

Ön lisans programlarından mezun olan adaylara lisans eğitimlerine devam etme fırsatı sunan ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecan dorukta. 2025 yılı DGS sınavına kısa bir süre kala, sınava girecek adayların bina ve salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı.

DGS 2025 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025 Dikey Geçiş Sınavı’na (2025-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar; sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

ÖSYM DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS 2025 SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak.

10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

DGS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-DGS sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS sınav sonuçlarının ise 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.