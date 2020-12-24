ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını erişime açtı. Sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle KPSS sonuçlarını öğrenebilecek…

Kamu kurumlarında devlet memuru olmak isteyen lise mezunları 22 Kasım tarihinde KPSS ortaöğretim sınavına girdi. Lise mezunu adayların katılım sağladığı ortaöğretim sınavından kaç puan aldığını merak eden adaylar için beklenen gün geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI *

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün erişime açıldı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? *

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler. KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS CEVAP KAĞITLARI DA AÇIKLANDI *

ÖSYM, sınava katılan adayların cevap kağıtlarını da erişime açtı. Memur adayları 10 gün süre ile cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde;

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? *

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? *

Tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.