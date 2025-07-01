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MEB DYK kursları başladı mı? 2025 destekleme ve yetiştirme kursları yaz kursu başvuru detayları

Okulların kapanmasıyla birlikte velilerin ve öğrencilerin yaz tatilini verimli değerlendirme arayışları hız kazandı. Her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere sunulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ve yaz okullarına yönelik kayıtlar merak ediliyor. Peki MEB DYK kursları başladı mı?

01 Temmuz 2025 | 17:38
MEB DYK kursları başladı mı? 2025 destekleme ve yetiştirme kursları yaz kursu başvuru detayları

Okulların yaz tatiline girmesiyle beraber veliler ve öğrenciler için yaz kursu arayışı da hızlandı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ücretsiz olarak sunulan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), bu yaz da öğrencilere hem akademik başarılarını pekiştirme hem de kişisel gelişimlerini destekleme fırsatları sunuyor.

DYK YAZ KURSLARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okullarının 1 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Kurslar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR, BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

DYK kapsamında açılan yaz kurslarına, ortaokulda 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta, lisede ise 9, 10, 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. Ayrıca, örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler de bu kurslardan faydalanabiliyor.

Öğretmen ve öğrenci başvuruları, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Öğretmenler MEBBİS şifreleri ile, öğrenciler ise E-Okul bilgileri veya mezunlar için E-Kurs Modülü üzerinden başvuru yaptı. Başvuruların ardından, kurs merkezlerince belirlenen derslerden tercihte bulunuldu ve sınıfların oluşturulması süreci 25-30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı DYK Takvimi

Yaz dönemi kurslarının yanı sıra, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarının tarihleri de belli oldu. Bu kurslar, 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Haziran 2026'da sona erecek. Bu kapsamdaki öğretmen ve öğrenci başvurularının ise 4-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Sınıfların oluşturulması ise 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

Veliler ve öğrenciler, MEB'in resmi internet sitesini ve okulların duyurularını takip ederek DYK kurslarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşabilirler.

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