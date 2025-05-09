Ulusal Staj Programı Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı! Ne Zaman Açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen programda, başvuran öğrencilerin akademik ve mesleki yeterliliklerinin yanı sıra sanatsal, sosyal ve sportif başarıları da titizlikle inceleniyor. Öğrencilerin başvuru formunda sunduğu bilgi ve belgeler, ilgili kurumlar tarafından detaylı bir kontrolden geçirilerek değerlendiriliyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, öğrenciler anonimleştirilerek stajyer havuzuna aktarılacak.

Son Açıklama Umut Verdi: Değerlendirme Tamamlanmak Üzere!

Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan son açıklamada, değerlendirme sürecinin sonuna yaklaşıldığı ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az bir zaman kaldığı belirtildi. Bu açıklama, adayların heyecanını daha da artırdı.

Sonuçlar Ne Zaman Duyurulacak?

Şu an için kesin bir tarih verilmemiş olsa da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan önceki açıklamalara göre, 2025 Ulusal Staj Programı sonuçlarının Mayıs ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Adayların bu süreçte Kariyer Kapısı web sitesini ve Ulusal Staj Programı'nın resmi sosyal medya hesaplarını takipte kalmaları önem taşıyor. Ayrıca, öğrenciler kendi Kariyer Kapısı hesaplarındaki "Yardımcı Kaynaklar" bölümünü inceleyerek süreç hakkında daha detaylı bilgi edinebilirler.

Kimler Başvurabildi?

2025 Ulusal Staj Programı'na, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu), Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitime devam eden ve belirli not ortalamasına sahip lisans (2., 3. veya 4. sınıf) ve ön lisans (1. veya 2. sınıf) öğrencileri ile yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yapan Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler başvuru yapabildi. (Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri bu kapsamın dışındadır.)

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler stajyer havuzuna dahil olup olmadıklarını öğrenebilecek ve işverenler tarafından kendilerine staj teklifleri gönderilmeye başlanacak. Adayların bu heyecanlı süreçte sabırlı olmaları ve resmi kanallardan yapılacak duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.