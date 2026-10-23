Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularını açtı: Kimler başvurabilir, son gün ne zaman?

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğrenim öğrencilerine aylık 4 bin lira burs verilecek.

Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik burs başvuruları, 31 Ekim saat 23.59'a kadar "www.vgm.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Duyurular Genel Müdürlüğün internet sitesinden takip edilecek

Burs başvurularının tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci ve sonuçların açıklanmasına ilişkin duyurular, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

Başvurular, öğrencilerin beyan ettiği bilgilerin ilgili kamu kurumlarından doğrulanması ve gerektiğinde ek belgelerin talep edilmesiyle değerlendirilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik aylık 1750 liralık eğitim yardımı için 6-20 Ekim tarihlerinde alınan başvurular ise sona erdi. Bu kapsamdaki başvuruların değerlendirme işlemlerine başlandı.

Dolandırıcılığa karşı uyarı yaptılar

Açıklamada, burs başvurusu adı altında kişisel bilgileri toplamayı amaçlayan sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına karşı da uyarıda bulunuldu.

VGM'nin, "WhatsApp" uygulamasından başvuru sahipleriyle iletişime geçmediği, herhangi bir belge talep etmediği, hesap açılmasını veya para gönderilmesini istemediği belirtilerek, burs işlemlerinin yalnızca kurumun resmi internet sitesinden takip edilmesi istendi.