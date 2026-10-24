AA muhabirinin 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, ülkedeki üniversiteler için gelecek yıl 871 milyar 826 milyon 761 bin lira pay ayrıldı.

Ankara Üniversitesi, 2027 yılı için öngörülen 25 milyar 990 milyon 811 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (18 milyar 54 milyon 530 bin lira), İletişim Başkanlığı (10 milyar 79 milyon 6 bin lira), Yargıtay (7 milyar 97 milyon 505 bin lira), Sayıştay (6 milyar 38 milyon 712 bin lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (5 milyar 767 milyon 823 bin lira) ve Danıştay (4 milyar 201 milyon 421 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.

İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi var

Hacettepe Üniversitesi, 24 milyar 737 milyon 380 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 21 milyar 503 milyon 167 bin lirayla Gazi Üniversitesi ve 20 milyar 278 milyon 966 bin lirayla Ege Üniversitesi izledi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı düşük diğer eğitim kurumu da 998 milyon 339 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu.

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 2 milyar 10 milyon 402 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 162 milyon 124 bin lira ödenek öngörüldü.