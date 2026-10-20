BDDK, SPK ve EPDK’nin 2027 bütçeleri netleşti

AA muhabirinin, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda, toplam 115 milyar 219 milyon 571 bin liralık ödenekten en yüksek payı 70 milyar lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) alacak.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 14 milyar 615 milyon lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 9 milyar 200 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 3 milyar 745 milyon 628 bin lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 4 milyar 20 milyon 876 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 4 milyar 266 milyon 150 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 3 milyar lira, Rekabet Kurumuna 2 milyar 785 milyon 417 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (SEDDK) 1 milyar 500 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) 949 milyon 500 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 1 milyar 137 milyon lira kaynak sağlanacak.

2027 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle: