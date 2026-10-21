Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca 2012'den bu yana kent genelinde 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunların 1 milyon 7 bininin dönüşümü tamamlandı, 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapıların yenilenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşların depreme dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşması hedefleniyor.

Riskli yapı tespitiyle başlayan kentsel dönüşüm süreci, hak sahiplerinin uzlaşmasının ardından yıkım, projelendirme, ruhsat ve yeni yapıların inşasıyla devam ediyor.

Bu süreçte vatandaşların finansman yükünü hafifletmek ve riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmak için hayata geçirilen "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında, bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümde dönüşüm süreci başlatıldı.

Kampanya kapsamında 22 Eylül itibarıyla 117 bin 914 olan dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı, 5 bin 482 artışla 123 bin 396'ya ulaştı.