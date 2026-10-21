İstanbul'un ihracatı 9,6 milyar dolara yükseldi

İstanbul İhracatçı Birliklerinin (İİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak-eylül döneminde 198 ülkeye dış satım yapan birliklerin, ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu. Birlikler, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artışla 1 milyar 83 milyon dolarlık ihracat yaptı.

İİB'nin ihracatı yılın 9 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 9 milyar 600 milyon dolara yükselirken, bu dönemde en yüksek ihracat 578 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. Bu ülkeye en fazla "şeker ve şekerli mamuller" ile "kağıt ve karton ürünleri" satıldı. ABD'yi Birleşik Krallık, Irak, Almanya ve Norveç izledi.

AB ülkelerine yapılan ihracatta artış

İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan ihracatta Birleşik Krallık'a "kağıt ve karton ürünleri" ile "gemi", Irak'a "ağaç ve orman ürünleri" ile "hayvansal mamuller", Almanya'ya "fındık ve mamulleri" ile "kağıt ve karton ürünleri", Norveç'e ise "gemi" öne çıktı.

Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat da yılın dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı.

En yüksek ihracat yapılan ürünler belli oldu

Yılın 9 ayında İİB bünyesinde bulunan birlikler arasında en yüksek ihracatı yaklaşık 2 milyar 863 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi.

Onu, yaklaşık 2 milyar 664 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), 1 milyar 998 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 866 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), 641 milyon dolarla İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) izledi.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yaklaşık 430 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise yaklaşık 214 milyon dolar ihracat yaptı.

"Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, "İstanbul ihracatçıları olarak 2026'nın ilk üç çeyreğini, 2025'in aynı dönemine kıyasla ihracatımızı yüzde 4,2 artırarak başarılı bir şekilde tamamladık. Eylül ayı da ihracatımızı artırmaya yönelik faaliyetlerimiz açısından oldukça yoğun geçti. Dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen önemli fuarlara yönelik milli katılım organizasyonlarımızın yanı sıra alım heyetlerimizle de ihracatçılarımızı uluslararası pazarlardaki fırsatlarla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Özkan, "İhracat pazarlarımızı çeşitlendirmek, ihracatımızı artırmak ve firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü geliştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.