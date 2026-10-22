Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararı, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulunun (PPK) gerçekleştireceği toplantıda politika faizine ilişkin nasıl bir adım atılacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, altın, borsa ve bankacılık ürünleri üzerinde etkili olabilecek karar öncesinde piyasalarda beklentiler öne çıkıyor. Peki, TCMB ekim ayı faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak?
1 TCMB Ekim 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin faiz kararını 22 Ekim 2026 Perşembe günü duyuracak. Para Politikası Kurulu (PPK), toplantı sonrasında politika faiziyle ilgili aldığı kararı kamuoyuna açıklayacak.
2 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası, faiz kararını 22 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşacak.
3 TCMB'nin eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?
Merkez Bankası, 10 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de değiştirmedi. Gecelik borç verme faizini yüzde 40, gecelik borçlanma faizini ise yüzde 35,5 düzeyinde sabit bıraktı.
4 Merkez Bankası faiz indirecek mi? Ekonomistlerin beklentisi ne?
AA Finans'ın beklenti anketinde yer alan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36 seviyesine indirmesini öngörüyor.