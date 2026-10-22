Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı faiz kararı, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Para Politikası Kurulunun (PPK) gerçekleştireceği toplantıda politika faizine ilişkin nasıl bir adım atılacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, altın, borsa ve bankacılık ürünleri üzerinde etkili olabilecek karar öncesinde piyasalarda beklentiler öne çıkıyor. Peki, TCMB ekim ayı faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak?