Serbest bölgelerin ihracatında dikkat çeken artış: 9 aylık bilanço açıklandı

Ticaret Bakanlığına bağlı 19 serbest bölgenin ihracat performansının yükseldiği duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, eylül ayında serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın yüzde 14,8 artarak 1,15 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

9,8 milyar dolara yükseldi

19 serbest bölgenin toplam ihracatının yılın ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre artış göstererek, 9,8 milyar dolara yükseldiği duyuruldu:

"Ticaret Bakanlığına bağlı 19 serbest bölgenin ihracat performansı yükseldi.

Eylül ayında serbest bölgelerden ihracat %14,8 artışla 1,15 milyar dolara yükseldi.

19 serbest bölgenin toplam ihracatı, 2026’nın ocak-eylül arası 9 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,3 artışla 9,8 milyar dolara yükseldi.

Serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı eylül ayında %165,5, ocak-eylül arası 9 aylık dönemde ise %159,7 olmuştur. 19 serbest bölgemiz net ihracatçıdır. Küresel rekabette güçlenmiştir.

2026 yılı ocak-eylül döneminde, serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payı %76,1 olarak gerçekleşti.

2026 yılının ilk 9 ayında serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknoloji niteliği güçlenmeye devam etti; serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji (%51,3) ve yüksek teknoloji (%7,2) sınıfındaki ürünlerin ihracatının payı %58,4’e ulaştı. Bu durum, Türkiye’nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı."

"88 bin 7 kişiye doğrudan istihdam sağlandı"

Ayrıca, 19 serbest bölgede aynı dönemde bin 930 firmanın faaliyet gösterdiği ve bu firmaların toplam 88 bin 7 kişiye istihdam sağladığı da belirtildi:

2026 yılının ocak-eylül döneminin sonu itibarıyla 19 serbest bölgede;

466’sı yabancı olmak üzere toplam bin 930 kullanıcı firma faaliyet gösterdi. Bu firmalar toplam 88 bin 7 kişiye doğrudan istihdam sağladı.

Tahsis edilen 2 bin 788 faaliyet ruhsatının 2 bin 102’si yerli, 686’sı yabancı kullanıcılara verildi.

Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payı, bir önceki yıla göre artarak %44,6’ya yükseldi.

Öne çıkan serbest bölgelerin ihracat performansları

Öne çıkan serbest bölgelerin ihracat performansları ise şöyle:

"Ege Serbest Bölgesi, ocak-eylül döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 159,2 milyon dolar (%6,7 oranında) artırarak 2,542 milyar dolara yükseltti. Böylece serbest bölgelerin toplam ihracatının %25,8’ini tek başına gerçekleştirdi.

Bursa Serbest Bölgesi, ocak-eylül döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,7 oranında artırarak 1,563 milyar dolara yükseltti.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, 2026 yılının ilk dokuz ayında ihracatını yıllık bazda %23,4 artırarak 425 milyon dolara yükseltti.

Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu, Bursa ve Trabzon Serbest Bölgelerinin ihracatında %10 ve üzerinde artış kaydedildi.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 4,81 milyar dolarlık hacme ulaşarak serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin %22’sini tek başına gerçekleştirdi.

Adana-Yumurtalık, Avrupa, Batı Anadolu ve Gaziantep Serbest Bölgelerinde dört ticaret yönünün tamamında artış kaydedilirken, söz konusu serbest bölgelerin ticaret hacimlerindeki büyüme dikkat çekti."