TCMB ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası ekim ayı faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz toplantısı öncesinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yeni karara çevrildi. Eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasının ardından Para Politikası Kurulunun (PPK) bu ay nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Toplantıya kısa bir süre kala kararın açıklanacağı tarih ve saat de gündemdeki yerini koruyor. Peki, TCMB ekim ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi gün, saat kaçta belli olacak? İşte ekim ayı faiz kararına ilişkin ayrıntılar...