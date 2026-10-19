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TCMB ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası ekim ayı faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayında açıklayacağı faiz kararı için geri sayım başladı. Eylül ayındaki toplantının ardından Para Politikası Kurulunun (PPK) bu ay nasıl bir karar vereceği merak konusu olurken, toplantı tarihi ve kararın açıklanacağı saat de araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2026 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı takvimine ilişkin merak edilenler...

TCMB ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası ekim ayı faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz toplantısı öncesinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı yeni karara çevrildi. Eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasının ardından Para Politikası Kurulunun (PPK) bu ay nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. 

Toplantıya kısa bir süre kala kararın açıklanacağı tarih ve saat de gündemdeki yerini koruyor. Peki, TCMB ekim ayı faiz toplantısı ne zaman yapılacak? Merkez Bankası faiz kararı hangi gün, saat kaçta belli olacak? İşte ekim ayı faiz kararına ilişkin ayrıntılar...

1 Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasaların yakından takip ettiği ekim ayı faiz kararının açıklanacağı haftaya girildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Ekim 2026 Perşembe günü bir araya gelecek. Toplantıda alınacak faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.

2 Merkez Bankasının eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?

Merkez Bankasının eylül ayı faiz kararı ne olmuştu?

Merkez Bankası, son faiz kararını 10 Eylül'de gerçekleştirilen PPK toplantısında açıklamıştı. Toplantıda, politika faizi olarak kullanılan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de tutulmasına karar verilmişti. 

Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 40, gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

3 Merkez Bankası ekim ayında faiz indirecek mi? İşte ekonomistlerin beklentisi

Merkez Bankası ekim ayında faiz indirecek mi? İşte ekonomistlerin beklentisi

Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36 seviyesine indirmesini öngörüyor.
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