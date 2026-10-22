Tüketici güveninde sert düşüş! 9 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 91,9 iken Ekim ayında yüzde 7,7 oranında azalarak 84,8 oldu.

Endeks, bu düşüşle birlikte son dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Hanenin maddi durumunu gösteren endeks 68,3'e düştü

Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks 68,3'e düşerken, gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi 86,4 seviyesine indi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ekim ayında 81,7'ye gerilerken, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcama yapma düşüncesini yansıtan endeks de 102,7'ye düştü.