Altının ons fiyatı 2 bin doların üzerine çıkarak kritik seviyeyi aştı. Peki elinde altını olanlar ne yapsın? Altın almak isteyenler beklemeli mi, yoksa alım yapmalı mı? Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan merak edilen soruları yanıtladı…

Talip Yılmaz / tyilmaz@ekonomist.com.tr

Altın birçok faktörden beslendiğini kaydeden Erkan, pandemi ile ilgili belirsizlikler ve ekonomiye dair risklerin güvenli liman talebini canlı tuttuğunu ve altını da ön plana çıkardığını belirterek, “Bunun yanı sıra, faizlerin düşüklüğü altının cazibesini artırıyor, altın faiz getirisi olan bir enstrüman olmadığı için faizlerin sıfıra yakın veya negatif olduğu bir ortamda altın aradaki ters ilişkinden istifade ediyor. Ve tabii ekonomik teşviklerin etkisi… Fed’in uyguladığı genişlemeci politikalar ve düşük faiz ile beraber USD’nin değer kaybetmesi, USD ile fiyatlanan veya USD karşıtı enstrümanların daha pahalı olmasına yol açıyor. Korunma ihtiyacı, güvenli yatırım talebi, düşük faiz ve USD ve ekonomiye teşviklerin bir arada olduğu bu ortam altını rekor seviyelere götürmüş durumda” dedi.

Zaman zaman düzeltmeler elbette olabileceğine işaret eden Erkan, özellikle ekonomide toparlanma sürecine dair kanıtlar veya pandemi ile mücadelede ilaç, aşı desteği gibi haberlerin piyasa modunu etkileyebileceğini kaydetti.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? *

Erkan, “Genel trend ise yukarı devam edebilir gibi görünüyor” dedi.

Erkan şöyle devam etti:

“Son fiyatlamalar çerçevesinde özellikle global altın fiyatının etkisiyle altın fiyatları beklentisi de güncellenmiştir. Altın küresel piyasalarda artış isteğine devam edecektir. Ekonomik kriz etkisi, düşük faizler ve parasal genişleme etkisi ile altın trend içinde desteklenmeye devam edilecektir. Amerikan bono faizlerinin diplerde kalması ve altın/gümüş gibi değerli metallerin yükselmesi piyasa hala hisse pozitif kalsa da belli miktar riskin de fiyatlamalara konu olduğunu gösteriyor.”

Erkan, elinde altını olanlara ve altın almak isteyenlere şu öneride bulundu:

“Piyasada zaman zaman görülen düzeltmeler yeniden pozisyonlanma veya uygun maliyet alma amaçlı olarak değerlendirilebilir elbette. Altında trend güçlü görünüyor, risk ve getiri tercihlerine göre yatırımcı trende katılmayı da seçebilir, düşük seviyelerde düzeltme de bekleyebilir. Yine de 2000 dolar psikolojik bandına yakın seviyelerde biraz sabırlı ve dikkatli olunmalı.”

Ons altında iyimserlik arttı *

Ünlü&Co’dan altın fiyatlarına ilişkin yapılan değerlendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

“Ons altın 2000 doları da aştı. Korona virüs vakalarındaki artış uzun zamandır olduğu gibi yatırımcıları değerli metallere yöneltmeye devam ediyor. Buna ABD tahvil faizlerindeki aşağı yönlü eğilim ve bu kapsamda doların kırılgan görünümü de eklenince ons altında yukarı yönlü eğilimin belirginleştiğini görüyoruz. Bu noktada, ABD’de teşvik paket konusunda politika yapıcılar arasındaki anlaşmazlıkların sürmesinin de dolar üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakıldığında ise ons altında iyimserliğin arttığını görüyoruz. Bu noktada, özellikle 1985 doların aşılmış olmasının görünümü belirgin şekilde iyileştirdiğini söylemek mümkün.”