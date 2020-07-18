BIST 100 hisselerinin teknik analizi (18.7.2020): Endeksin ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

ENDEKS ORTALAMALARININ ALTINDA

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 30.30 ile Torunlar GMYO ve yüzde 27.45 ile Sasa Polyester olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 3.21 ve yüzde 1.11 ile Karsan Otomotiv ve Trakya Cam hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.94 milyar TL ile Emlak Konut GMYO hissesinde olurken, bu şirketi 4.02 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.

Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.58 yükselişle 118,786 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,354 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 20.28 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 63.95 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 101.94 seviyesinde. CCI göstergesinin 105.63 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 118,377 ve 117,969 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 119,178 ve 119,570 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.27 baz puan azalarak yüzde 49.50 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 10.66 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

İZLENMELİ

5.76 – 5.90 aralığında hareket eden hisse 5.82 seviyesinin altında kapanışlarda 5.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.68-5.58

Satım aralığı: 5.93-5.98

Yabancı Payı (%) : 53.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.14-2.02

Satım aralığı: 2.33-2.50

Yabancı Payı (%) : 42.60

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 2.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 2.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.47 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.08 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.08-1.75

Satım aralığı: 2.47-2.70

Yabancı Payı (%) : 32.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.32 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

8.35 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.85 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 8.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.35-8.15

Satım aralığı: 8.85-8.90

Yabancı Payı (%) : 35.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

İZLENMELİ

7.82 – 8.07 aralığında hareket eden hisse 7.93 seviyesinin altında kapanışlarda 7.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.65-7.30

Satım aralığı: 8.20-8.30

Yabancı Payı (%) : 51.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.43 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.28 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.04-2.78

Satım aralığı: 3.12-3.46

Yabancı Payı (%) : 11.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

KOZA ALTIN

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 81.85 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 85.65 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 89.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 82.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 82.50-77.50

Satım aralığı: 89.50-90.50

Yabancı Payı (%) : 56.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

ATAKTA

14.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 14.34 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 13.30 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.30-12.60

Satım aralığı: 16.20-17.40

Yabancı Payı (%) : 50.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

42.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 39.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 41.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 39.50-35.75

Satım aralığı: 43.75-45.75

Yabancı Payı (%) : 42.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

PEGASUS

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 53.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 51.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 50.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 51.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 53.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 50.00-49.75

Satım aralığı: 53.00-54.50

Yabancı Payı (%) : 10.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

9.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.03 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 9.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.20-8.80

Satım aralığı: 9.55-9.85

Yabancı Payı (%) : 63.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.

ŞİŞE CAM

İZLENMELİ

6.14 – 6.42 aralığında hareket eden hisse 6.2 seviyesinin altında kapanışlarda 5.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.85-5.28

Satım aralığı: 6.63-6.85

Yabancı Payı (%) : 18.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.85-5.68

Satım aralığı: 6.15-6.50

Yabancı Payı (%) : 8.13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.

T.S.K.B.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.23 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.25-1.18

Satım aralığı: 1.27-1.37

Yabancı Payı (%) : 19.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.

TAV HAVALİMANLARI

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

16.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.64 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.70-16.00

Satım aralığı: 18.40-18.70

Yabancı Payı (%) : 47.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.11 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.50-11.20

Satım aralığı: 12.10-12.10

Yabancı Payı (%) : 29.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.

TÜRK TELEKOM

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 8.32 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.05-7.70

Satım aralığı: 8.70-8.75

Yabancı Payı (%) : 53.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.95 puan azaldı.