Demir Grup, 800 milyon lira yatırımla Çorlu’da sürdürülebilir, ekolojik organize sanayi sitesi kuruyor. Bu alanda iki yıl içinde Marmara Bölgesi’nde iki yatırım daha planlayan şirkete Sırbistan’dan da proje teklifi geldi.

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe 37 yıldır faaliyet gösteren, enerji sektöründe de yatırımları olan Demir Grup, yeni yatırım planlarını açıkladı. Grup, 800 milyon TL’lik yatırımla, Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde iş ve yaşam merkezi olarak projelendirdiği Demir Eko-San Sanayi Sitesi’ni hayata geçiriyor. Proje 2022 yılında tamamlanacak. Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, sürdürülebilir ekolojik bir yatırıma imza attıklarını anlatıyor. Hamit Demir, “Çorlu 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’ne, kendi suyunu ve enerjisini üreten, atık su arıtma tesisiyle çevreci ve sürdürülebilir bir proje kazandıracağız. Projemiz, Kanal İstanbul’un hayata geçmesiyle İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olacak” diyor.

YÜZDE 30’U SATILDI

Demir, 242 bin 400 metrekarelik alanda 6 blok halinde yükselecek projede 362 adet imalathane ve 65 dükkânın yer alacağını söylüyor. Toplantı salonlarını, kafe ve restoranlarla sadece bir sanayi sitesi değil bir kompleks inşa edeceklerini belirten Hamit Demir gelen yoğun taleple satışların yüzde 30’unu tamamlandıklarını ifade etti.

YENİ PROJELER YOLDA

Aynı konseptte iki yıl içinde Marmara Bölgesi’nde iki proje daha gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Demir, “Bizim bu projemiz Sırbistan’da da ilgi çekti. Benzer bir projenin Sırbistan’da da hayata geçirilmesi için görüşmelere başladık” diyor.

Demir Grup, pandemi koşullarına rağmen 2021’e iyi başladı. Hamit Demir, bu yıl dört yeni konut projesi planladıklarını dile getiriyor. Bu yatırımlar 1,4 milyar TL’yi bulacak.