Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurdaki makul sınırı aşan yükseliş yeni ekonomi modelinin sonucu değildir. Kur dediğin, enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Faiz oranını ülkemizini ihtiyacına göre belirleyeceğiz” dedi.

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Kurdaki makul sınırı aşan yükseliş yeni ekonomi modelinin sonucu değildir.

Kur dediğin, enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Faiz oranını ülkemizini ihtiyacına göre belirleyeceğiz.

Merkez Bankası’ndan dövize doğrudan müdahale: Dolar ve euroda sert dalgalanma yaşandı

Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesinin değil istikrarın sağlanmasının olduğunu biliyoruz. Türkiye pek çok gelişmekte olan ülkenin yerinde saymasına neden olan yüksek faiz para politikasını terk etti. Bunu yerine, yatırım, istihdam ve üretimi esas alan büyüme stratejisine geçmiş bulunuyoruz.

Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz.

Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler.

Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize bir daha giremeyecek. Cari fazla ile elde edilen kaynaklarla büyüme desteklenecek.

Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir.