Son yıllarda gösterdiği performansla gıda sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Dardanel, yılın ilk yarısında tarihinin en başarılı bilançosunu açıkladı. Cirosunu geçtiğimiz yılın ilk yarısına göre yüzde 96 artırarak 462 milyon TL’ye taşıyan şirket, Ocak-Haziran döneminde 115,8 milyon TL’lik net kâr ile bu alanda yeni bir rekor kırdı.

Dardanel, 2020 yılı ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket, Ocak-Haziran 2020 döneminde satış gelirlerini yüzde 96’lık artışla 462 milyon TL’ye yükseltti ve tarihinin en yüksek yarıyıl cirosuna ulaşmış oldu. Dardanel’in 2019’un aynı dönemindeki toplam cirosu 235,8 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

NET KÂR VE ÖZKAYNAK DA ARTIDA

Geçtiğimiz yılın ilk yarısını yaklaşık 6 milyon TL’lik zararla kapatan Dardanel, bu yılın aynı döneminde 115,8 milyon TL’lik net kâra ulaştı. Şirketin geçtiğimiz yıl 26,3 milyon TL olan esas faaliyet kârı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 337’lik artışla 114,9 milyon TL oldu.

“2020 TARİHİ BİR YIL OLDU”

Dardanel’in ilk çeyrekten sonra yılın ilk yarısında da rekorlarını sürdürdüğünü ifade eden Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “Bu aslında Dardanel’de son yıllarda ağırlık verdiğimiz dönüşümün bir sonucu. 2020 yılı bizim için gerçekten çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece satışlardan bahsetmiyoruz. Biz Dardanel olarak finansal açıdan artık farklı bir yerdeyiz. Geçtiğimiz aylarda bankalara olan borçlarımızı tek kalemde ödedik. Aslında daha vademiz de vardı. Bu borcu beş yıl içerisinde aylık taksitlerle ödeyebilirdik. Ama onun yerine tek seferde ödeyip borçlarımızı kapattık. Bunun dışında bizim için en sevindirici gelişmelerden biri hasılatlarımızdaki yükselişin yanında kârlı büyüme trendini güçlendirerek devam ettirmemiz” dedi.

“İSTİHDAMIMIZ 2 BİNE ULAŞTI”

Son dönemde operasyonel verimlilik anlamında çok önemli yatırımlara imza attıklarını da sözlerine ekleyen Önen, “Yüksek satışlar yapabilirsiniz ama içeride operasyonel verimliliği sağlayamazsanız, bir sanayi şirketi olarak gerekli makine ve altyapı yatırımını yapmazsanız başarınızın sürekliliğini sağlayamazsınız. Biz de son yıllarda buna odaklandık. Özellikle son 2 yıldır iş süreçlerinden üretim süreçlerine kadar şirketimizin her noktasında Ar-Ge yatırımlarımızı önemli ölçüde artırıyoruz. Sadece son bir yılda makine ekipmanları dahil teknoloji alanında 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ciromuzdan önemli bir pay ayırdığımız Ar-Ge çalışmalarımız ile son 1,5 yıl içinde 17 yeni ürün çıkardık. Aynı zamanda Türkiye’nin gıda paketlemesi olarak en modern fabrikasına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunları yaparken de aslında bu makinelere hayat veren insan gücünü de hiçbir zaman göz ardı etmedik. Makine yatırımlarımızın yanında istihdamımızı da ciddi biçimde artırdık. Aynı dönemde çalışan sayımız 2 bine ulaştı. Ülkemizin ekonomisine de istihdamına da değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YIL SONU CİRO HEDEFİ 1 MİLYAR TL

2020 ve ötesindeki hedeflerinden de bahseden Mehmet Önen şunları kaydetti:

“2020 yılının ilk yarısı itibarıyla neredeyse geçtiğimiz yılın tamamında elde ettiğimiz ciroya ulaştık. Bu performansımızı devam ettirmek; tüketicilerimizin her geçen gün artan ton balığı ve konserve balık ihtiyacına karşılık vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl sonu için ciro hedefimizi de 1 milyar TL olarak belirledik.”