Forbes, dünyanın en değerli 20 futbol takımını sıraladı. Forbes metodolojisine göre listelenen gelirler ve faaliyet gelirleri 2020-2021 sezonu için. Zirvede, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid var. Bu şampiyonluk sonrası kulübün değeri daha da artabilir. Real Madrid, son olarak 2019 yılında Forbes listesinin zirvesinde yer almıştı. (Real Madrid, dün gece müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı. İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti)

En değerli 20 takımın ülkelere göre dağılımı ise şöyle:

İngiltere: 11

İspanya 3

İtalya: 3

Almanya: 2

Fransa: 1

Büyük kulüplerin gelirlerinde zengin televizyon anlaşmaları önemli yer tutuyor. Premier Lig, bu anlamda sporda kulüpler açısından en zengin TV yayın anlaşmasına sahip ligler arasında.

İşte Forbes listesine göre dünyanın en değerli 20 takımı: