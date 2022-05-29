Forbes, dünyanın en değerli 20 futbol takımını sıraladı. Forbes metodolojisine göre listelenen gelirler ve faaliyet gelirleri 2020-2021 sezonu için. Zirvede, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid var. Bu şampiyonluk sonrası kulübün değeri daha da artabilir. Real Madrid, son olarak 2019 yılında Forbes listesinin zirvesinde yer almıştı. (Real Madrid, dün gece müzesine bir Şampiyonlar Ligi kupası daha ekledi, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı. İtalyan Carlo Ancelotti ise Şampiyonlar Ligi’nde 4 kez şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti)
En değerli 20 takımın ülkelere göre dağılımı ise şöyle:
- İngiltere: 11
- İspanya 3
- İtalya: 3
- Almanya: 2
- Fransa: 1
Büyük kulüplerin gelirlerinde zengin televizyon anlaşmaları önemli yer tutuyor. Premier Lig, bu anlamda sporda kulüpler açısından en zengin TV yayın anlaşmasına sahip ligler arasında.
İşte Forbes listesine göre dünyanın en değerli 20 takımı:
1 . REAL MADRİD
Değer: 5,1 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %7
Sahibi: Kulüp üyeleri
2 . BARSELONA
Değer: 5,1 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %5
Sahibi: Kulüp üyeleri
3 . MANCHESTER UNİTED
Değer: 4,6 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %10
Sahibi: Glazer Ailesi
4 . LİVERPOOL
Değer: 4,45 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %9
Sahibi: John Henry, Tom Werner
5 . BAYERN MÜNİH
Değer: 4.275 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %1
Sahibi: Kulüp üyeleri
6 . MANCHESTER CİTY
Değer: 4,25 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %6
Sahibi: Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan
7 . PARİS SAİNT GERMAİN
Değer: 3.2 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %28
Sahibi: Katar Spor Yatırımları
8 . CHELSEA
Değer: 3,1 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: -3%
Sahibi: Todd Boehly, Clearlake Capital
9 . JUVENTUS
Değer: 2,45 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %26
Sahibi: Agnelli Ailesi
10 . TOTTENHAM HOTSPUR
Değer: 2,35 milyar dolar
1-Yıl Değişim: %2
Sahibi: Joseph Lewis, Daniel Levy
11 . ARSENAL
Değer: 2,05 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: – %27
Sahibi : E. Stanley Kroenke
12 . BORUSSIA DORTMUND
Değer: 1.8 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: -5%
Sahibi: Bernd Geske, Evonik Industries
13 . ATLETİCO MADRİD
Değer: 1,5 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %50
Sahibi: Miguel Gil, Enrique Cerezo, Ares Yönetimi
14 . AC MİLAN
Değer: 1,2 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %115
Sahip: Elliot Management
15 . İNTER
Değer: 1.0 milyar dolar
1 Yıllık Değişim: %35
Sahibi: Zhang Jindong, LionRock Capital
16 . EVERTON
Değer: 940 milyon dolar
1-Yıl Değişim: %43
Sahibi: Farhad Moshiri
17 . LEİCESTER CITY
Değer: 925 milyon dolar
1-Yıllık Değişim: %103
Sahibi: Khun Aiyawatt Srivaddhanaprabha
18 . WEST HAM UNİTED
Değeri: 900 milyon dolar
1-Yıllık Değişim: %77
Sahibi: David Sullivan, David Gold
19 . LEEDS UNITED
Değeri: 800 milyon dolar
1 Yıllık Değişiklik: Derecelendirilmemiş
Sahibi: Andrea Radrizzani, 49ers Enterprises
20 . ASTON VİLLA
Değeri: 750 milyon dolar
1 Yıllık Değişiklik: Derecelendirilmemiş
Sahibi: Wes Edens, Nassef Sawiris
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