Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji AŞ’nin halka arzı için talep toplama süreci bugün başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galata Wind Enerji AŞ’ye ait payların yüzde 25’i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30’a çıkacak.

Söz konusu halka arzda talep toplama süreci bugün başladı ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul’da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 lira olarak belirlendi. Şirketin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Galata Wind Enerji CEO’su Burak Kuyan bugün (15 Nisan) saat 21:00’de Ekonomist Dergisi’nin Instagram sayfasında, canlı yayında Sibel Atik’in sorularını yanıtlıyor.