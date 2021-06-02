Sesli yönlendirmelerle çalışan restoran uygulaması BlindLook’u kuran Sadriye Görece, Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülünü kazandı. Görece, “Globalleşme yolculuğumuza ABD’den başlayacağız” diyor.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) iş birliğiyle 14’üncü kez gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda BlindLook uygulamasını hayata geçiren Sadriye Görece, ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülünü kazandı.

Görme engellileri sosyal hayatta ve dijital dünyada özgürleştirmek vizyonuyla BlindLook’u kurdu. Ortağı Cihat Ersin Aydın’la birlikte BlindLook mobil uygulamasını tamamen sesli yönlendirmelerle çalışan bir restoran uygulaması olarak tasarladı.

Pandemi döneminde görme engellilerin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak için dijital dünyadaki erişilebilirlik standartlarını belirleyip uygulanmasını sağladığı EyeBrand global sertifikasyon programını hayata geçirdi.

Ayrıca, görme engelliler için özelleştirilmiş bir hayat okulu olan EyeLearner’ı hayata geçirdi. Görece, “BlindLook çok yakında global bir marka haline geliyor.

Bu süreçte ilk olarak marka yüzümüzü yeniledik ve artık sadece Türkiye’yi değil, tüm dünyayı eşit ve engelsiz kılmak için hazırız. İlk olarak erişilebilirliğin yasalarla garanti altına alındığı ülkeleri hedefliyoruz. Globalleşme yolculuğumuza ABD’den başlayacağız” diyor.

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