Dış kaynak hizmetleri sunan Tempo, evde çalışmaya özel inovatif bir çözüm olarak TempOda’yı geliştirdi. Alternatif bir ofis dışı/uzaktan çalışma sistemi olan TempoOda, bilgi güvenliği standartlarını, ofis ortamındaki kadar yüksek seviyede sağlıyor. Tempo Çağrı Merkezi Cemal Akar, TempOda’nın, yakın gelecekte metro duraklarına, kafelere ve kamu alanlarına yayılmasını hedeflediklerini söylüyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr *

Tempo, 2002 yılında telekomünikasyon şirketleri için ‘digital top-up’ çözümleri sağlayan bir şirket olarak kuruldu. 2010 yılında online kontör satışı, mobil ödeme sistemleri gibi yenilikçi çözümleri sektöre sunmaya başladı. Çağrı merkezi kanalı ile tele-satış faaliyetlerini etkin bir şekilde yürüttü.

2010 yılında kurumlar için çağrı merkezi destekli bütünleşik çözümler mottosu ile telekomünikasyon sektörü dışında; finans, perakende, e-ticaret, medya/eğlence, sağlık gibi çeşitli sektörler için dış kaynak hizmetleri sunmaya başladı. Bugün şirket, İstanbul, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Batman ve Adıyaman’da müşteri deneyim merkezi olarak hizmet veriyor.

Yeni dönemin ihtiyaçların uygun çözümler geliştirdiklerini söyleyen Tempo Çağrı Merkezi CEO’su Cemal Akar, “2020 yılında hedefimiz, evde çalışma platformumuz TempOda, çalışanlarımızı yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu meslekler için insanı dönüştürüp geliştiren Tempo Akademi programımız ve yabancı dilde hizmetlerle sürdürülebilir şekilde büyümek” diyor.

2019 yılında ne kadar büyüdünüz? 2020 yılı hedefiniz nedir?

Geçtiğimiz yıl iç kaynak ve dış kaynak hizmet sektörü pazar büyüklüğü, 7,5 milyar TL’ye ulaştı. Tempo gösterdiği performans ile sektör ortalamasının üstünde büyüyerek 205 milyon TL ciroya erişti. 2020 yılında sektörümüzün büyüme hızının üzerinde bir oranda büyüyeceğiz.

2020 yılında hedefimiz, evde çalışma platformumuz TempOda, çalışanlarımızı yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu meslekler için insanı dönüştürüp geliştiren Tempo Akademi programımız ve yabancı dilde hizmetlerle sürdürülebilir şekilde büyümek.

Mevcut kurumsal müşterilerimiz için sağladığımız hizmetlerle, yarattığımız yüksek performans ve verim ile yıl boyunca büyümeye devam edeceğiz. 2020, geçmiş yıllarda tohumlarını attığımız bu çözümlerin hayata geçeceği yıl olacak. Bu yıl mevcut müşterilerimizdeki büyümeleri de dahil ettiğimizde, 1200 kişilik bir büyümeyi hedefliyoruz.

Pandemi süreci sektörünüzü ve iş yapış şekillerinizi nasıl etkiledi?

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinin birçok değişime ve gelişmeye hız kazandırdığı bir gerçek. Süreç boyunca çalışma ortamları, formülleri ve adaptasyonları en hızlı şekilde tamamlanmaya çalışılıyor. Dünya genelindeki birçok şirket, operasyonlarını ‘evden çalışma modeli’ne geçirebilmek için büyük çaba içerisinde.

Aynı ortamlarda bir arada çalışmak zorunda olan ve çalışan sayısı bakımından da kritik bir noktada olan şirketlerden biri de Tempo’ydu. Salgının ülkemizde görüldüğü mart ayında hızlıca aksiyon alarak, 15 gün gibi kısa sürede tüm çalışanlarımızla sorunsuz, hatta performans artırarak evden çalışma sistemine geçtik.

Pandemi dönemde, inovasyon ödüllü projemiz Tempoda hayati bir önem taşıdı. Herkese, her anlamda kolaylık sağlamayı hedefledik. Kabin çözümü daha büyük bir vizyonun bir parçası. Yeni çalışma kültürüyle ilgili hayalimizin köşe taşlarından biri. Daha sonra böyle bir şeye de ihtiyaç kalacağını düşünmüyorum. Fakat bugün için bir ihtiyaç. Süreç boyunca, telekomünikasyon sektöründe artan iletişim ihtiyacı, hizmet ihtiyacını da artırdı.

Çalışan sayısının artırılması için vakit kaybetmeden; işe alım, eğitim ve performans gelişimi konularını da hayata geçirdik. İşe alım sürecimizi tamamen dijital kanallardan yönetebilir hale getirdik. Mart-nisan-mayıs aylarında artan talebi karşılayabilmek üzere 700 kişiyi istihdam ettik. Bugün itibarıyla 3 bin 700 kişilik bir aileyiz. Yıl sonuna kadar da 500 kişiyi işe almayı planlıyoruz.

Tempo Akademi fikri nasıl ortaya çıktı?

Artık dünya, tüm kurumların ve insanların 3-5 yılda bir kendilerini yeniden keşfetmeleri gereken bir yer haline geldi. Eskiden insanlar aldığı eğitimler sonucu bir meslek sahibi olur, sonrasında hayatını bu doğrultuda devam ettirirdi. Artık öyle bir dünyada değiliz. Her birimiz hem kendimizi, hem de kurumlarımızı sürekli güncellemeli, yetkinliklerimizi ve yeteneklerimizi gözden geçirmeliyiz.

Bu yüzden kendini yeniden keşfetme üzerine ekiplerimiz ile yaptığımız çalıştaylar sonucunda bir dönüşüm programı olan Tempo Akademi’yi oluşturmaya karar verdik. Çalışanlarımızı; yazılım testçisi, chatbot designer, yazılımcı, veri temizleyicisi ve veri etiketleyicisi gibi geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere yola çıktık.

Akademi’nin hedefleri gerçekleştiğinde gelecekteki bilişim iş gücü ihtiyacı Anadolu’dan sağlanacak. ‘Değişim seninle başlar!’ diyerek aralık ayında Urfa’yı pilot bölge seçerek 100 çalışanımızı bu mesleklere uygun olarak eğittik ve mezun ettik.

Evden çalışmaya yönelik TempOda projesi nasıl bir farkılılık yaratıyor?

Yeni dünyanın ve jenerasyonun iş dünyasına katılmasıyla birlikte, çalışanların istedikleri zamanda ve yerde, istedikleri işi yapabilecekleri Prosumer (Türetici) platformu için çalışıyoruz. TempOda bu sürecin bir aşaması olan evden çalışma kon-septi olarak tasarlandı. İki yıldır üzerinde çalıştığımız ve gelecek tasarımı ile ilgili çalıştaylarımız esnasında oluşan bir fikirden türetildi. Fikir aşamasından bugüne getirebilmek için üç farklı versiyon üretildi.

TempOda, çağrı merkezleri, belediyeler, telekomünikasyon şirketleri gibi birçok farklı sektörden kurumun, çalışanlarına sağlayabileceği alternatif bir ofis dışı/uzaktan çalışma sistemi. Şirketlerin en önemli önceliği olan bilgi güvenliği standartlarını, ofis ortamındaki kadar yüksek seviyede sağlıyor.

Şifreli giriş kapısı, panik butonu ve ‘one vision’ cam gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra; ses geçirmez, kamerayla izlenebilen, havalandırma sistemi düzenlenmiş, 1.20cm x 1.20cm boyutlarında bir kabin çözümü. Çağrı merkezi müşteri temsilcileri, yazılım geliştiriciler, gamer’lar, Youtu-ber’lar gibi kurumsal ve bireysel kullanım için ofis standartlarında kişisel bir alan yaratıyor.

2020 yılında yeni yatırım planlıyor musunuz?

2020’de en önemli hedefimiz, Tempo Akademi’yle 300 çalışanımızı; yazılımcı, yazılım testçisi, veri temizleyicisi, veri etiketleyicisi, chatbot tasarımcısı gibi mesleklerde eğitmek ve onları İstanbul ve dünya pazarında iş sahibi yapmak. Pandemi döneminde artan çağrı merkezi taleplerini karşılayabilmek amacı ile mayıs ayında Adıyaman’da bir yatırım gerçekleştirdik. Kurulum ve işe alım süreçlerimizi tamamlamak üzereyiz.