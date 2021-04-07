Ramazan pidesi fiyatlarını açıklandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bu yıl ramazan pidesi fiyatının kilogram bazında 11-12 lira olacağını belirterek, “Ankara’da 275 gram pide 3 liradan, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 liradan, İstanbul’da 365 gram pide 4 liradan satışa sunulacak.” ifadesini kullandı.

Balcı, yazılı açıklamasında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl ramazan pidesinin il bazında, illerin maliyetleri dikkate alınarak kilogram bazında 11-12 lira civarında gerçekleşeceğinin altını çizen Balcı, “Örneğin Ankara’da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir‘de 250 gram pide 3 lira, İstanbul‘da 365 gram pide 4 lira, Kocaeli ve Sakarya‘da 370 gram pide 4 lirayken, Trabzon’da ise 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Balcı, fırıncıların önceliklerinin salgın tedbirleri çerçevesinde üretilen pideleri en hijyenik şekilde vatandaşlara ulaştırmak olacağına işaret ederek, işletmelerde maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gereken hassasiyetin gösterildiğini vurguladı.