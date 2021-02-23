İllere göre koronavirüs vaka sayıları… Haftalık Kovid-19 vaka sayıları Karadeniz’de yüksek, Doğu ve Güneydoğu’da düşüşte. Her 100 bin kişideki vaka sayısına göre, en iyi durumdaki iller Hakkari, Şırnak, Muş, Batman ve Diyarbakır oldu. Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize, 100 binde en çok vakanın görüldüğü 5 il olarak sıralandı.

İL BAZINDA NORMALLEŞME SÜRECİ BAŞLAYACAK

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede başlatılan “yerinde karar” dönemi kapsamında marttan itibaren il bazında kademeli olarak normalleşme süreci hayata geçirilecek.

Bu çerçevede, illerin sınıflandırılacağı risk gruplarının belirlenmesi, kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasındaki ölçütlerden birini de haftalık vaka sayıları oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığınca ilk kez geçen hafta 81 il için 8-14 Şubat’ı kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından dün 15-21 Şubat’a ilişkin veriler açıklandı.

Buna göre, 3 büyükşehirden İstanbul’da her 100 bin kişideki vaka sayısı 60,19’dan 68,23’e yükseldi. Ankara’daki sayı 35,49 iken 35,39, İzmir’de ise 44,39 iken 42,67 oldu.

100 BİN KİŞİDEKİ VAKA SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER

Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun aynı kalırken, bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti.

Vaka sayısı, Trabzon’da 228,02’den 207,54’e, Rize’de 202,44’ten 200,08’e düşerken, Ordu’da 194,42’den 228,40’a, Giresun’da 184,34’ten 217,51’e, Samsun’da 171,29’dan 202,94’e yükseldi.

Böylece en çok vakanın görüldüğü 5 il bu hafta Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize şeklinde sıralandı.

Bu illerin hepsinin haftalık vaka sayılarının 100 binde 200’ün üstünde olması dikkati çekti.

HAFTALIK VAKA SAYISI 100 BİNDE 100’ÜN ÜZERİNDE OLAN İLLER

Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100’den fazla vaka görülen iller sırasıyla, “Tokat 149,2, Osmaniye 134,9, Adıyaman 120,64, Aksaray 108,27, Karaman 105,92, Sakarya 103,01, Konya 101,95” oldu.

VAKA SAYISI BAKIMINDAN EN İYİ DURUMDAKİ 10 İL

Geçen hafta açıklanan verilere göre, en iyi durumdaki Şırnak’ta 7,82 olan vaka sayısı bu hafta 3,91’e düştü. Bu ili izleyen Hakkari’deki sayı 9,55’ten 3,21’e geriledi.

Önceki verilere göre, her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 il arasındaki Batman’da sayı 12,49’dan 8,71’e, Van’da 14,89’dan 13,92’ye, Mardin’de 15,33’ten 12,52’ye, Muş’ta 16,28’den 8,51’e, Diyarbakır’da 17,53’ten 10,00’a, Siirt’te 21,37’den 20,54’e düştü. Bitlis’te 10,35’ten 15,10’a, Kars’ta 17,79’dan 18,60’a yükseldi.

Ülke genelinde her 100 bin kişide en az vakanın görüldüğü 10 ilin arasına bu haftaki verilere göre vaka sayısı 23,28’den 10,43’e düşen Iğdır ile 34,15’ten 16,83’e azalan Karabük girdi.

Buna göre, en az vakanın görüldüğü 10 il bu hafta sırasıyla Hakkari, Şırnak, Muş, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Mardin, Van, Bitlis ve Karabük oldu.

Bu şehirleri izleyen ve haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide 35’in altında olan iller şöyle sıralandı:

“Uşak 17,32, Bingöl 18,45, Kars 18,60, Ağrı 19,61, Şanlıurfa 20,42, Siirt 20,54, Kastamonu 21,79, Bayburt 21,98, Çankırı 26,50, Isparta 29,53, Tunceli 29,96, Kırşehir 30,86, Bartın 31,16, Denizli 31,51, Afyonkarahisar 31,62, Erzincan 34,13.”

Bu illerden 100 bin kişideki vaka sayısı daha önce 60,71 olan Bayburt, 60,37 olan Erzincan, 44,69 olan Bartın ve 38,96 olan Tunceli’nin düşüş sağlayarak 35’in altına indiği görüldü.

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