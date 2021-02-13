Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı… Peki, kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul’da kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre yağışların, Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren yoğun kar; pazar günü İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteorolojinin uyarılarına göre Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Marmara’da yağışın Pazar günü kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji bu nedenle kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı uyarısı yapıyor.

KAR YAĞIŞLARI NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojinin son haritalarına göre 5 günlük tahminler şöyle:

BATI KARADENİZ, MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın (pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Batı Karadeniz’de 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat), Marmara ve Kuzey Ege’de ise 7 ila 9 kuvvetinde ( 75-90 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KIYI EGE’DE SAĞANAK, BATI KARADENİZ’DE YOĞUN KAR

Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de pazar günü sağanak ve yoğun kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de etkili olacak sağanağın, İzmir geneli ile Manisa’nın güney ve batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Pazar öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz Bölgesi genelinde görülecek kar yağışının da zamanla etkisini artırarak pazartesi gece saatlerine kadar yoğun olması bekleniyor.

Bölgede yaşayanların, buzlanma ve dona bağlı olarak ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ile yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.