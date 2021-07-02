Kervan Gıda, Polonyalı yumuşak şeker üreticisi ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın hisselerini satın aldı.

Kervan Gıda, halka arz sonrası ilk yurt dışı satın alım hamlesini Polonya’da gerçekleştirdi. Şirket, Polonya’nın önde gelen yumuşak şeker üreticilerinden ZPC Otmuchów ve iştiraki PWC Odra’nın hisselerini satın aldığını duyurdu.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, ZPC Otmuchów’un yüzde 64,93’lük hissesinin devredildiği Tornellon Investments’in yüzde 100 hissesini ve ZPC Otmuchów’un iştiraki PWC Odra’nın yüzde 26,95’lik hissesini aldığını duyurdu.

Kervan Gıda, ZPC Otmuchów’daki hisselerinin yüzde 64,93’lük kısmı için 13 milyon 258 bin euro ödedi. Şirket, PWC Odra’nın yüzde 26,95’lik hissesinin ise 17 milyon 58 bin euro olduğunu açıkladı.

Satın almanın kurumun yüzde 100 iştiraki olan İsveç’te kurulu Kervan International AB aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, gümrük vergisi avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski dağıtmak ve Avrupa modern kanalındaki Bebeto markasının konumunu güçlendirmek amacıyla yapılan satın alım ile şirketin global hedeflerine bir adım daha yaklaştığı ifade edildi.