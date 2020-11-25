AB’nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı. Buna göre koronavirüs aşısına doz başına 15,5 euro ödenecek. İki doz halinde uygulanan aşının ABD’deki fiyatı yaklaşık olarak 39 dolar olacak.

Aşının fiyatının ise daha önce yapılan açıklamalarda piyasa değerinin altında olacağı ve bölgelere göre farklılık gösterebileceği belirtilmişti.

Pfizer ve Biontech, 18 Kasım’da da 3’üncü aşama klinik denemelerini tamamladığını, aşı adayının denemelerde yüzde 95 etkili olduğunu bildirdi. Ayrıca 20 Kasım’da aşı adayının acil kullanımına izin verilmesi için FDA’ya başvuruda bulunuldu.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya’da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği “BNT162b1” adı verilen aşı adayı, 3’üncü aşama denemelere başlayan ilk aşı adaylarından biri olmuştu.

Covid-19 aşısı ile ilgili araştırmalarını daha ilk başından kar amaçlı olarak yürüttüğünü açıklayan Moderna, geliştirilmekte olan aşılar arasında en pahalı olanı. Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, aşının doz başına fiyatının 25 ila 37 dolar arasında olacağını açıkladı.

Şirket, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşı adayının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

ABD’de Moderna ilaç firmasının Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği aşı adayı “mRNA-1273” da en fazla umut bağlanan çalışmalar arasında görülüyor.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı, insanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan bir versiyonunu içeriyor.

Oxford Üniversitesi, yaptığı açıklamada, devam eden 3’ncü aşama klinik denemelerde çalışmalardan elde edilen verilere göre, aşı adayının tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğunu bildirdi.

Öte yandan pandemi sırasında aşıdan kar etmeyeceğini taahhüt eden AstraZeneca, hükümetlerle ve uluslararası sağlık kuruluşlarıyla, maliyetini doz başına yaklaşık 2,50 dolar olarak belirleyen anlaşmalara varmıştı.