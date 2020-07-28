Korona salgını toplu halde konaklamayı riskli hale getirince yazlık konutlara talep arttı. Özellikle Ege ve Akdeniz’deki yazlık bölgelere ilgi yükseldi. Endeksa.com’un verilerine göre, Bodrum Bitez yüzde 33’lük fiyat artışıyla en çok değerlenen bölge oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza sosyal mesafenin korunması kavramı da girdi. Ailelerin bile mesafeli durduğu şu dönemde birçok insan tatillerini otellerde yapmak yerine yazlık kiralamayı ya da satın almayı tercih ediyor.

Bu durum da Çeşme’den Şile’ye, Bodrum’dan Kaş’a kadar yazlık bölgelerde fiyatların yükselmesine neden oldu.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme ve lokasyon analizi platformu Endeksa.com’un Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı analiz, yazlık bölgelerdeki fiyat artışını ortaya koyuyor.

Endeksa, sahadan ve farklı kaynaklardan elde ettiği bölgelere ilişkin verileri teknolojik altyapısı ile analiz ederek değerlemelerini gerçekleştiriyor.

Endeksa’nın verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 14, son üç yılda ise yüzde 15 artarken, İstanbul’da son bir yılda yüzde 11, son üç yılda yüzde 10 artış gösterdi. Yazlık bölgelerde ise son bir yılda yüzde 33, son üç yılda yüzde 95 yükseliş yaşanan bölgeler olduğu görülüyor.

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, yazlık bölgelerdeki konut satış fiyatlarının Türkiye ortalamasının ve İstanbul’daki konut satış fiyat artışının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.