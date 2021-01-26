NG Grubu’nun şirketi NG Kütahya Porselen’in 50 yılı ve NG Kütahya Seramik’in yükselen değerler ödül töreni, pandemi nedeniyle NG Sapanca Enjoy Otel’de zoom uygulaması üzerinden gerçekleşti. İki şirketin 900’ün üzerinde iş ortağı ile online bağlandı kuruldu.

NG Grub’un iki şirketi NG Kütahya Porselen’in 50 yıl kutlama töreni ve NG Kütahya Seramik’in yükselen değerler ödül töreni pandemi nedeniyle NG Sapanca Enjoy Otel’de online ortamda gerçekleşti. İki şirketin 900’ün üzerinde iş ortağı, zoom üzerinden törenleri izledi.

Törene, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Semal Güral Sürmeli, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral ile diğer aile üyeleri katıldı. Ayrıca, Nafi Güral’ın ağabeyi Gürallar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral da törene katıldı.

“YÜZ AĞARTMAK İÇİN SAÇ AĞIRMALI”

Nafi Güral, törende iş ortaklarına çok değerli öğütlerde bulundu:

“Yüz ağartacak sonuç almak için saç ağartmak gerekir. Yüz ağartacak başarılarınız saçlarınız ağardığında devam ediyorsa işte o zaman başarılısınız. Arkamızda is değil iz bırakmamız lazım. Krizleri iyi yönetmeliyiz. Her zaman söylüyorum kriz diye bir şey yok onlar hayatın doğal akışı içerisinde karşımıza çıkabilecek şeylerdir” dedi.

29 EKİM FABRİKASI KURULUYOR

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral törende yaptığı konuşmada şu konulara değindi:

“2020’de özellikle İnşaat sektöründe ürünlerimizin yok sattığı bir dönemi yaşadık. Pandemi sürecinde Kütahya Seramik Fabrikalarını yüzde 100 kapasiteye çıkardık. Bunun yetmediğini görünce 2 milyar TL maliyetli yeni bir fabrika yatırımı için hemen kolları sıvayarak yatırım kararı aldık. 8 milyon metrekare ile üretim sağlayacak bu büyük projenin ilk fazını 2021 yılının Ekim ayında işletmeye açarak Türk ekonomisinin hizmetine sunmayı planlıyoruz. 15 Temmuz Fabrikamızın yanında yer alacak bu fabrikamızın adı da 29 Ekim Seramik Fabrikası olacak. 2 ve 3 fazlarımız da 2022 Ekim ve 2023 Ekim alında devreye alınacak. Böylece Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük, en kapsamlı, en donanımlı ve en modern fabrikasını Türkiye ekonomisine ve Kütahya’ya kazandırmış olacağız. ’’

Gerçekleştirmekte oldukları diğer yatırımlara da değinen Erkan Güral, “Yatırımlarımızın devam ettiği bir diğer sektör ise turizm… Şu an ödül törenimizi gerçekleştirdiğimiz NG Sapanca Enjoy’u 2020 Ekim ayında faaliyete açtık. 265 odalı olan bu otelimize yoğun bir talep olduğunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Antalya Kemer’de yapımı devam eden NG Phaselis Otelimiz var. 1.400 çalışanıyla tam mesai olarak otel inşaatımız devam ediyor. 550 odalı olan otelimizi Nisan 2021’de tamamlayarak ülke turizminin hizmetine sunacağız.

72 ÜLKEYE İHRACAT

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ise, 50 yıllık birikimin markalarına ve iş ortaklarına büyük güç verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Katma değeri yüksek ürünlerimizi 72 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Dünyaca ünlü otel zincirlerinde, cruise gemilerinde, herhangi bir kıtada gittiğiniz herhangi bir restoranda Kütahya Porselen ürünleri ile karşılaşabilirsiniz. Gücünü inovasyon ve tasarımdan alan ve sektöründe tasarım merkezini kuran ilk firmayız. Tasarım ve AR-GE merkezlerimizde geliştirdiğimiz ve dünyada teknolojik anlamda öncü yeni nesil koleksiyonlarımızın arkasında başarılı bir Kütahya Porselen ekibi var. Önümüzdeki dönemde sizleri heyecanlandıracak çok güzel sürprizlerimiz var. Tasarım yönetim süreçlerimiz kapsamında dünyaca ünlü tasarımcılar ile yeni iş birliklerine imza atmış bulunmaktayız. Yeni koleksiyonlarımızı çok yakında hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Sema Güral Sürmeli, NG grup şirketlerinde kadın çalışan ve yönetici sayısının hayli yüksek olduğunu belirterek, “NG kurucu başkanımız, Nafi Güral’ın bu anlamda bir hayali vardı. Tamamen kadın çalışanlardan oluşan bir fabrika… Geçtiğimiz sene organize sanayi bölgesinde NG lojistik fabrikamızda bu proje hayat buldu. Forklift kullanımından paketlemeye, yüklemeden lojistiğe her alanda sadece kadınlar var. Erkek işi denilebilecek bütün işleri yapıyorlar… Yönetici de kadın çalışan da…” dedi.

Törenin ardından her iki şirketin iş ortakları ve çalışanlarının katıldığı kutlama töreni, dünyaca ünlü tenor Hakan Aysev’in 50. Yıl Özel Konseri ile sona erdi.