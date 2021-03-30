Spor giyim devi Nike, New York’un Brooklyn semtindeki sanat kolektifi MSCHF hakkında, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan “Şeytan Ayakkabıları” adlı tartışmalı tasarım yüzünden dava açtı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 1018 dolara satılan modifiye edilmiş Nike Air Max 97 modeli ayakkabılarda “Luke 10:18” yazıyor. Ayakkabıların üzerinde ters haç ve pentagram işrareti de var.

MSCHF, rap sanatçısı Lil Nas X ile işbirliği yaparak çıkarttığı ayakkabıdan 666 çifti satışa çıkardı. Ayakkabıların bir dakikadan kısa süre içinde satıldığı açıklandı.

Marka ihlali iddiası

Nike ise marka ihlali yapıldığını, tartışmalı ayakkabının tasarımı ile logosunun şirkete ait olduğu izlenimi verdiğini savunuyor.

Kırmızı-siyah ayakkabılar, Lil Nas X’in yeni şarkısı Montero ile birlikte piyasaya çıktı.