Yapı Kredi Yatırım, “Günlük Dalgalanmaların Ötesine Bakmak” başlıklı kapsamlı hisse senedi strateji raporunu yayımladı. Rapora göre kurum, Borsa İstanbul’un (BİST) 2022’de yeni zirveler görmesini beklerken, geniş çaplı bir yükselişin ise başta enflasyon olmak üzere makro değişkenlerde sürdürülebilir iyileşmeye bağlı olacağını belirtiyor.

Yapı Kredi Yatırım, Türkiye ve dünya için daha düşük ama halen yüksek enflasyonla, daha yavaş bir büyümenin birlikte yaşandığı bir yıl olmasını bekliyor. Türkiye’de 2021 yılının yüksek bazının etkisiyle ve fonlama maliyetlerinin artmasıyla büyümenin yavaşlamasını, yıllık enflasyondaki düşüşün ise yılın ikinci yarısında görülebileceğini düşünüyor.

Raporda, BIST’in 2022 görünümü olumlu olarak değerlendiriliyor. Devam eden makro belirsizliklerin ve piyasadaki dalgalı seyrin yatırımcılar açısından ihtiyatlı bir yaklaşımı gerektirdiğini düşünmekle birlikte, reel getiri arayışındaki yurt içi yatırımcı talebinin Borsa’yı yeni zirvelere taşıması bekleniyor.

Yapı Kredi Yatırım araştırma ekibinin 17 sektör ve 41 şirketi inceleyerek hazırladığı raporda, sektör ve hisse tercihlerinde ana temaların enflasyon ve TL’nin seviyesi olacağından hareketle döviz geliri olan, ihracatçı şirketlerin ön planda kalmaya devam edeceği vurgulanıyor. Bununla birlikte 2022 yılıyla beraber döngüsel hisselerde seçici olmak kaydıyla pozisyon alınabileceği aktarılıyor.

Orta ve uzun vadeli bakış açısıyla değerlemelerin alım için uygun olduğu kanaatinde olan Yapı Kredi Yatırım, bunun aşağı yönlü riskleri de sınırlandırdığını düşünüyor. İnceleme kapsamındaki şirketler için hedef fiyatlar üzerinden hareket ederek, endeks için yüzde 40’lık artış potansiyeli hesaplıyor.

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, yavaşlayan büyüme ve artan sermaye maliyetlerinin şirketler açısından zorlu koşullara işaret ettiğini; ancak reel getiri arayışındaki yatırımcıların Borsa’ya yönelmeye devam etmesini beklediklerini belirtiyor. Arısoy, endekse yatırımdan ziyade hisse seçiminin daha ön planda olacağı bu yıl, döviz gelirleri olan ihracatçı şirketlerin ön planda kalmaya devam edeceğini bununla birlikte seçici olarak döngüsel hisselerde de yatırımcıların pozisyon almasını önerdiklerini ve Model Portföylerinin de bu perspektifle güncellendiğinin altını çizdi.