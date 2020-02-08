Ekonomist’te bu hafta

Şubat 8, 2020 0 Yorum 139 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

KONUT ALMA ZAMANI MI?
 PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU
 Yapı Kredi’de üst yönetim yeniden şekilleniyor
Citibank Türkiye’nin yeni genel müdürü Emre Karter oldu

GÖSTERGE
 Ocak ayı enflasyonu rotaya uygun çıktı
Dış ticaret 2020’ye iyi başlamadı
TÜSİAD işsizlikte düşüş bekliyor

Perakende sektörü Çin’e alternatif arıyor
“460 milyon TL’lik yatırım yapacağız”
30 yeni mağaza açmayı planlıyor
İlk ‘deneyim merkezi’ni Türkiye’de hizmete açtı
Yurtdışı satın almalar tam gaz devam ediyor
Döner zincirleri girişimciler arıyor
Kırmızı Kedi’nin hedefi perakendede büyümek
“Yapay zekada gelişme 58 milyon iş yaratacak”
Sosyal medyada video rekabeti kızıştı

İŞ DÜNYASINDAN
 Türkiye’de 19 yeni otel açacak
TÜSİAD genel kurulunda salon boş kaldı
Video konferansa ilgi artıyor
100 bitki fabrikası kurmayı hedefliyor
Vinci’den Chargery’ye bir yatırım daha
Mobilyacıların gözü ABD pazarında

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Bütçede aslan payını dijitalleşmeye ayırdı
Denizbank’ın futbola desteği sürüyor

GİRİŞİM
 Kompedan AVM’lerde büyüyecek
Sosyal girişimciler buluşuyor

DOSYA: VİZYON TOPLANTILARI

“Portföy yönetiminde 2020 vizyonu

VERGİDE GÜNDEM
 Basit Usul” için beyan zamanı geldi

BANKNOT

BORSA
 “BİST 2020 sonunda 143.000’i aşabilir”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Garanti BBVA ve Tofaş Oto’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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