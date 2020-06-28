SATIN ALMA LİDERLERİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

”Siber sigortalara olan ilgi artıyor”

TEB Yatırım’a yeni genel müdür

Hazineden sorumlu olacak

GÖSTERGE

Dipten çıkış çok uzun sürebilir

IMF dünya için daha da kötümserleşti

Tüketici güveninde hafif toparlanma var

İthalata ek vergide ‘denge’ talep ediliyor

“Havacılık sektörü 2022’de toparlanır”

Pandemi sürecinde yeni ürünlerle büyüyor

Oteller yerli turiste sıkıca sarılacak!

Koronavirüs salgını fuarları sanala taşıyor

“Avrupa ve ABD’nin ilk tercihi olacağız”

İş dünyası desteğiyle tekrar ayağa kalktı

Restoran zincirlerinde yeni dönem önlemleri

İŞ DÜNYASINDAN

İhracatın rotası ABD ve Uzakdoğu’ya çevrildi

Türkiye’de online satışa başlayabilir

800 bin kadına istihdam yarattı

Erkekler için ayrı mağaza açtı

Anne-bebek ürünlerinde ihracatı ikiye katlanacak

Karton ambalajda fırsat artıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pandemi markalara sadeleşme getirdi

“Tüketicilerle bağ kurmayı sürdürdük”

GİRİŞİM

Çerez ayarına destek geldi

Sanal fuar yazılımına yatırım aldı

VERGİDE GÜNDEM

Dövizi getir, inceleme yok!

BANKNOT

BORSA

Korona ikinci çeyrekte bilançolara yansır mı?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Vakıfbank ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…