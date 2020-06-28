SATIN ALMA LİDERLERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
”Siber sigortalara olan ilgi artıyor”
TEB Yatırım’a yeni genel müdür
Hazineden sorumlu olacak
GÖSTERGE
Dipten çıkış çok uzun sürebilir
IMF dünya için daha da kötümserleşti
Tüketici güveninde hafif toparlanma var
İthalata ek vergide ‘denge’ talep ediliyor
“Havacılık sektörü 2022’de toparlanır”
Pandemi sürecinde yeni ürünlerle büyüyor
Oteller yerli turiste sıkıca sarılacak!
Koronavirüs salgını fuarları sanala taşıyor
“Avrupa ve ABD’nin ilk tercihi olacağız”
İş dünyası desteğiyle tekrar ayağa kalktı
Restoran zincirlerinde yeni dönem önlemleri
İŞ DÜNYASINDAN
İhracatın rotası ABD ve Uzakdoğu’ya çevrildi
Türkiye’de online satışa başlayabilir
800 bin kadına istihdam yarattı
Erkekler için ayrı mağaza açtı
Anne-bebek ürünlerinde ihracatı ikiye katlanacak
Karton ambalajda fırsat artıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Pandemi markalara sadeleşme getirdi
“Tüketicilerle bağ kurmayı sürdürdük”
GİRİŞİM
Çerez ayarına destek geldi
Sanal fuar yazılımına yatırım aldı
VERGİDE GÜNDEM
Dövizi getir, inceleme yok!
BANKNOT
BORSA
Korona ikinci çeyrekte bilançolara yansır mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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