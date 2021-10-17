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MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

CEO Band etkinliğinde CEO’lar sahne aldı

FİNANS KORİDORU

Katma değerli ürün ve hizmetleri bir arada sunacak

Howden, Türkiye’deki yatırımlarına devam edecek

TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer oldu

Birleşik Ödeme’den yurtdışından anında para transferi

GÖSTERGE

TÜFE artış, Yİ-ÜFE düşüş eğiliminde

Cari işlemler dengesi şaşırttı

İşsizlik ağustosta yerinde saydı

Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Üretimde maliyet baskısı yükseliyor

“2023’te ciroyu 10 milyar dolara çıkaracağız”

100 milyon dolar yatırım hedefi koydu

Hugo Boss’ta yeni patron İzmir olacak

Beyaz yakalıydılar girişimci oldular

Veri merkezi ve fiber optikte ilk 10’a girdi

“Evergrande global bir krizi tetiklemez”

Şehir otellerinde umut 2023 yılına kaldı

İŞ DÜNYASINDAN

Teknoloji hamleleriyle yüzde 20 büyüyecek

40 milyon dolara marina işine girdi

Girişimciler Konya’da buluşacak

Avrupa’da yeni yatırım planlıyor

100 milyon TL yatırımla ikinci fabrikayı kuruyor

Çinli Wanda Vista Basın Ekspres’e geldi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Geleceğin insan gücünü yetiştiriyorlar

Medya yatırımları 7 milyar TL’yi geçti

VERGİDE GÜNDEM

Vergi kanun teklifindeki değişiklikler

GİRİŞİM

Tatlı bir girişim fırsatı

ÖZEL DOSYA

Siber güvenlik yatırımları artacak

BANKNOT

BORSA

Kurdaki değişimler hangi şirketleri etkileyecek?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…