EN ZENGİN 100
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
CEO Band etkinliğinde CEO’lar sahne aldı
FİNANS KORİDORU
Katma değerli ürün ve hizmetleri bir arada sunacak
Howden, Türkiye’deki yatırımlarına devam edecek
TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer oldu
Birleşik Ödeme’den yurtdışından anında para transferi
GÖSTERGE
TÜFE artış, Yİ-ÜFE düşüş eğiliminde
Cari işlemler dengesi şaşırttı
İşsizlik ağustosta yerinde saydı
Sanayi üretimi beklentiyi aştı
Üretimde maliyet baskısı yükseliyor
“2023’te ciroyu 10 milyar dolara çıkaracağız”
100 milyon dolar yatırım hedefi koydu
Hugo Boss’ta yeni patron İzmir olacak
Beyaz yakalıydılar girişimci oldular
Veri merkezi ve fiber optikte ilk 10’a girdi
“Evergrande global bir krizi tetiklemez”
Şehir otellerinde umut 2023 yılına kaldı
İŞ DÜNYASINDAN
Teknoloji hamleleriyle yüzde 20 büyüyecek
40 milyon dolara marina işine girdi
Girişimciler Konya’da buluşacak
Avrupa’da yeni yatırım planlıyor
100 milyon TL yatırımla ikinci fabrikayı kuruyor
Çinli Wanda Vista Basın Ekspres’e geldi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Geleceğin insan gücünü yetiştiriyorlar
Medya yatırımları 7 milyar TL’yi geçti
VERGİDE GÜNDEM
Vergi kanun teklifindeki değişiklikler
GİRİŞİM
Tatlı bir girişim fırsatı
ÖZEL DOSYA
Siber güvenlik yatırımları artacak
BANKNOT
BORSA
Kurdaki değişimler hangi şirketleri etkileyecek?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Bir cevap yazın