2022’NİN GÜNDEMİ DENGE ARAYIŞI

PANO

FİNANS KORİDORU

TEB’in sürdürülebilirlik ve dijital ajandasında neler var?

İş Bankası’ndan start up ve girişimcilere özel şube

Marsh Türkiye’ye yeni siber risk lideri

GÖSTERGELER

Ekonomide neler olacak?

CEO ANKET

158 CEO 2022’den ne bekliyor?

BAKIŞ

“İyileşme 2023 ve sonrasına kalacak”

“İhracat çıtasını daha da yükselteceğiz”

“Önümüzdeki dönemde rehavete düşmemeliyiz”

“Doğu Asya modeliyle pozitif ayrışacağız”

“Yeni yıl için iyimserliği koruyoruz”

“İstikrar 2022’de en öncelikli beklentimiz”

“Yıllık 50 milyar dolar hedefliyoruz”

“2022’de 35 milyar dolar gelir bekliyoruz”

“En kritik konu satın alma gücü olacak”

BANKACILIK

Sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı büyüme hedefleniyor

OTOMOTİV

Otomotiv sektörü için 2022 kolay olmayacak

HAZIR GİYİM

Yedi yıl aradan sonra rekora koştu

DEMİR-ÇELİK

2022’de ana gündem Yeşil Mutabakat olacak

KİMYA

İhracat rekortmeni kimya hedef büyüttü

TURİZM

Turizmci parlak günlere dönme hedefinde

TARIM

Tarım üreticisinin geliri azaldı

GIDA

Gıda ürünlerinde fiyat artışları sürecek

PERAKENDE

Fiyatlar yüzde 50-70 zamlanacak

TELEKOM

Büyüme umudu dijital yatırımlarda

GAYRİMENKUL

Yatırımcı güvenli liman gayrimenkule demirledi

SAĞLIK

Sağlık sektörü kur baskısı altında

ENERJİ

2022’de 5 bin MW devreye alınacak

İNSAN KAYNAKLARI

Esnek ve çevik yaklaşımlar öne çıkacak

GİRİŞİM

2022’de yeni unicorn’lar bekleniyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Büyüme dijital mecra ve TV’den geldi

ÖZEL DOSYA

Şirketlerin 2022 projeksiyonları

İŞ DÜNYASINDAN

Yönetim kurullarındakadın sayısı artıyor

Cumhuriyetin 100’üncü yılını hedef belirledi

Singer’den Türkiye’ye yatırım

Londra’dan Avrupa pazarına giriş yapacak

Ünlü & Co’dan anlamlı sergi

Hatay Expo Nisan’da yapılacak

VERGİDE GÜNDEM

2022 vergileri ve istisnalar

BORSA

Borsa 2022’de 2.500’lere ulaşabilir

130 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Tüpraş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…