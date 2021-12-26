2022’NİN GÜNDEMİ DENGE ARAYIŞI
PANO
FİNANS KORİDORU
TEB’in sürdürülebilirlik ve dijital ajandasında neler var?
İş Bankası’ndan start up ve girişimcilere özel şube
Marsh Türkiye’ye yeni siber risk lideri
GÖSTERGELER
Ekonomide neler olacak?
CEO ANKET
158 CEO 2022’den ne bekliyor?
BAKIŞ
“İyileşme 2023 ve sonrasına kalacak”
“İhracat çıtasını daha da yükselteceğiz”
“Önümüzdeki dönemde rehavete düşmemeliyiz”
“Doğu Asya modeliyle pozitif ayrışacağız”
“Yeni yıl için iyimserliği koruyoruz”
“İstikrar 2022’de en öncelikli beklentimiz”
“Yıllık 50 milyar dolar hedefliyoruz”
“2022’de 35 milyar dolar gelir bekliyoruz”
“En kritik konu satın alma gücü olacak”
BANKACILIK
Sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı büyüme hedefleniyor
OTOMOTİV
Otomotiv sektörü için 2022 kolay olmayacak
HAZIR GİYİM
Yedi yıl aradan sonra rekora koştu
DEMİR-ÇELİK
2022’de ana gündem Yeşil Mutabakat olacak
KİMYA
İhracat rekortmeni kimya hedef büyüttü
TURİZM
Turizmci parlak günlere dönme hedefinde
TARIM
Tarım üreticisinin geliri azaldı
GIDA
Gıda ürünlerinde fiyat artışları sürecek
PERAKENDE
Fiyatlar yüzde 50-70 zamlanacak
TELEKOM
Büyüme umudu dijital yatırımlarda
GAYRİMENKUL
Yatırımcı güvenli liman gayrimenkule demirledi
SAĞLIK
Sağlık sektörü kur baskısı altında
ENERJİ
2022’de 5 bin MW devreye alınacak
İNSAN KAYNAKLARI
Esnek ve çevik yaklaşımlar öne çıkacak
GİRİŞİM
2022’de yeni unicorn’lar bekleniyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Büyüme dijital mecra ve TV’den geldi
ÖZEL DOSYA
Şirketlerin 2022 projeksiyonları
İŞ DÜNYASINDAN
Yönetim kurullarındakadın sayısı artıyor
Cumhuriyetin 100’üncü yılını hedef belirledi
Singer’den Türkiye’ye yatırım
Londra’dan Avrupa pazarına giriş yapacak
Ünlü & Co’dan anlamlı sergi
Hatay Expo Nisan’da yapılacak
VERGİDE GÜNDEM
2022 vergileri ve istisnalar
BORSA
Borsa 2022’de 2.500’lere ulaşabilir
130 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Tüpraş’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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