SAYFİYELER ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Global reasürans şirketleri arasında yerimizi alacağız”
Bir katılım bankası daha geliyor
GÖSTERGE
Tüketici güveni tarihin en düşük seviyesinde
Kapanan kooperatif sayısında büyük artış
Yıl sonu enflasyon tahmini ikiye katlandı
Kapasite kullanım oranı 77,8’e yükseldi
Çalışan sayısı arttı sendikalı oranı düştü
“Önceliğimiz enflasyon sorununu çözmek olmalı”
Üretime Diyarbakır‘dan geri dönüyor
İngiltere’de saray ve şatoları dekore edecek
Turizmde deneyim otelleri trendi
Animasyon sektörü global başarıya koşuyor
“Güneş panellerimizle Avrupa’da büyüyeceğiz”
Bitki korumadan 1 milyar TL ciro çıkardı
İŞ DÜNYASINDAN
Sigorta sektörü de zamlardan şikayetçi
Dijital eğitimde 2 bin öğrenciye ulaştı
Hedef ‘Turcorn’ çıkarmak
Kiralama sektöründe küçülme sürecek
“Ekosistemi güçlendirmeye kararlıyız”
Yangınlara karşı YİHA’ları geliştirdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Tüketici ‘hayata anlam katan marka’ avında
Kültür-sanat faaliyetlerinde engelleri kaldırdı
GİRİŞİM
E-ticaret sitelerini satın alacak
Mindvest ilk yatırımını yaptı
ÖZEL DOSYA
“Çocukların anlayışlı ve adil bireyler olmaları için iyi bir eğitim şart”
VERGİDE GÜNDEM
Liralaşma için yeni bir vergi planlama aracı
FİNANS
“Yurtdışında yeni ofisler açacağız”
BANKNOT
BORSA
60 şirkette ilk çeyrek kâr beklentileri
Yayla Agro Gıda borsaya geliyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında
analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım,
satım aralıkları…
BİST-30
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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