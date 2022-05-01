SAYFİYELER ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Global reasürans şirketleri arasında yerimizi alacağız”

Bir katılım bankası daha geliyor

GÖSTERGE

Tüketici güveni tarihin en düşük seviyesinde

Kapanan kooperatif sayısında büyük artış

Yıl sonu enflasyon tahmini ikiye katlandı

Kapasite kullanım oranı 77,8’e yükseldi

Çalışan sayısı arttı sendikalı oranı düştü

“Önceliğimiz enflasyon sorununu çözmek olmalı”

Üretime Diyarbakır‘dan geri dönüyor

İngiltere’de saray ve şatoları dekore edecek

Turizmde deneyim otelleri trendi

Animasyon sektörü global başarıya koşuyor

“Güneş panellerimizle Avrupa’da büyüyeceğiz”

Bitki korumadan 1 milyar TL ciro çıkardı

İŞ DÜNYASINDAN

Sigorta sektörü de zamlardan şikayetçi

Dijital eğitimde 2 bin öğrenciye ulaştı

Hedef ‘Turcorn’ çıkarmak

Kiralama sektöründe küçülme sürecek

“Ekosistemi güçlendirmeye kararlıyız”

Yangınlara karşı YİHA’ları geliştirdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Tüketici ‘hayata anlam katan marka’ avında

Kültür-sanat faaliyetlerinde engelleri kaldırdı

GİRİŞİM

E-ticaret sitelerini satın alacak

Mindvest ilk yatırımını yaptı

ÖZEL DOSYA

“Çocukların anlayışlı ve adil bireyler olmaları için iyi bir eğitim şart”

VERGİDE GÜNDEM

Liralaşma için yeni bir vergi planlama aracı

FİNANS

“Yurtdışında yeni ofisler açacağız”

BANKNOT

BORSA

60 şirkette ilk çeyrek kâr beklentileri

Yayla Agro Gıda borsaya geliyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında

analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım,

satım aralıkları…

BİST-30

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…