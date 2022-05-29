ŞİRKETLER YURTDIŞI ATAĞINDA
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Fibabanka iştiraki Finberg uluslararası bir fona dönüşecek
TSPB’de ikinci İbrahim Öztop dönemi başladı
Architecht’e yeni genel müdür
TSKB’de yönetim yapısı değişti
Anadolu Hayat’ta iki üst düzey atama
GÖSTERGE
Merkez Bankası’ndan likidite mesajı
İşsizlik ilk çeyrekte yüzde 11,4 oldu
Konut fiyatlarında artış yüzde 100’ü aştı
65 işlemde 3,7 milyar $ satın alma oldu
“Yeni modellerle sedan açığını kapatıyoruz”
300 milyon TL yatırımla ihracata hazırlanıyor
Tiko ile Avrupa’da altı ülkeye açılacak
Kripto para piyasaları yön arayışında
KİEP pazarında yatırım atağı başladı
Adana’ya 20 yeni OSB geliyor
“Dünyada iyiliğin Amazon’u olacağız”
Ahlat’tan dünyaya açılan marka yarattı
İŞ DÜNYASINDAN
Yatırım hamlesiyle ithalatın önüne geçecek
“Kanun korumazsa maden yaşatmaz”
Turizmde yabancılar satın almayı hızlandıracak
Tekstil ve turizme 100 milyon dolar yatırım yapacak
Orman köyleri için kalkınma projesi başlattı
Diyarbakır’daki defileyi 50 ülke izledi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Değer katan spor sponsorlukları artıyor
Gelecek sürdürülebilir turizmde
Kasap işini dijitallestirdi
“1 milyar TL’den fazla fona aracılık edeceğiz”
VERGİDE GÜNDEM
Yüzyıllık uluslararası vergi mimarisi değişiyor
FİNANS
“Hisse riski altın gibi araçlarla dengelenmeli”
ÖZEL DOSYA
Perakende sektörü dönüşüyor
BANKNOT
BORSA
İlk çeyreği başarılı bilançoyla kapatan 43 şirket 70 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
TSKB ve Alkim Kağıt’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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