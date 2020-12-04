Türkiye’nin en prestijli ve pahalı bölgesi olarak da bilinen Boğaz hattında, 60 yalı satış masasında yeni sahibini bekliyor. 13 ile 440 milyon TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunulan bu yalıların 37’si Anadolu, 23’ü Avrupa yakasında.

İstanbul Boğazı’na inci gibi dizilen yalılar, eşsiz güzellikleri ile Türkiye’nin dünyaca ünlü gayrimenkulleri arasında gösteriliyor.

Boğazın her iki yakasında 600 yalı bulunurken, bunların 366’sı tarihi eser niteliğinde. Kurların düşük olduğu dönemlerde dünyanın en pahalı gayrimenkulleri arasında gösterilen bu yalılar, günümüzde yabancı yatırımcılar için cazip fiyatlı hale geldi.

Ekonomist dergisi olarak yaptığımız araştırmaya göre, Üsküdar’dan Arnavutköy’e, Beykoz’dan Sarıyer’e kadar Boğaz hattında 60 satılık yalı olduğu sonucuna ulaştık.

Satılık yalıların 37’si Anadolu, 23’ü Avrupa yakasında konumlanırken, 13 milyon TL ile 440 milyon TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.