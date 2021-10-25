İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını kaydederek, indirimin birinci el konutlara yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğunu söyledi. Durbakayım, konut kredi faizlerindeki indirimin sadece kamu bankalarıyla sınırlı olmaması gerektiğini bildirdi.

Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarını yarından itibaren 1 milyon TL, altı tutarlarda yüzde 1,29’e, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34’e indirdi. Durbakayım, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TCMB’nin son kararı sonrası ilk olumlu tepkinin kamu bankalarından geldiğini aktardı.

Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansımasının geçmişte olduğu gibi bu dönemde de çok olumlu olacağını kaydeden Durbakayım, “Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını bekliyoruz. Gerek dövizde gerçekleşecek kar satışları, gerekse faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Durabakayım, faiz indiriminin birinci el konutlara yansıması için özel bir kampanyanın gerekli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır. Arzu ettiğimiz söz konusu kampanya faizinin, geçen seneki gibi yüzde 0,64 seviyelerinde olmasını beklemiyoruz. Ama aylık bazda yüzde 0,99’un altında olması ve kampanya süresinin ise en az bir yıl olmasının süreklilik açısından daha verimli olacağını düşünüyoruz. Birçok inşaat firması da bu girişime olumlu destek verecektir. Firmaların da bir miktar faizi sübvanse etmesi, oranı yüzde 0,80’lere kadar çekebilir.”

Durbakayım, faiz indirimlerinin sadece kamu bankalarıyla sınırlı olmaması ve özel bankaların da taşın altına elini koyması gerektiğini ifade etti.

İTO Başkanı Avdagiç: Faiz indiriminin pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

Avdagiç, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son iki Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz indirim kararlarının kamu bankaları tarafından desteklenmesinin iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti.

Bugün 3 kamu bankasının açıkladığı 200 baz puana kadarlık faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşüreceğini kaydeden Avdagiç, “Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı.” ifadelerini kullandı.