Gayrimenkul ve inşaatta teknoloji ile yeni iş modellerini içeren Proptech trendi dünyada hızla büyüyor. Türkiye’de de bu alanda yapılan faaliyetler gelişiyor. Şu an 200 civarı Proptech girişimi bulunurken, yatırım sayısı da hızla artıyor.

Teknoloji çağı ile birlikte hayatımızın her alanına yapay zeka ve robotlar dahil olurken, pandemi ile birlikte bu süreç daha da hızlandı. Gayrimenkul teknolojileri olarak tanımlanan Proptech de yayılım hızını artırıyor.

Fintech ile beraber dünyadaki en büyük alanlardan biri olan Proptech, fintech ile ikiz kardeş olarak tanımlanıyor.

Ülkemizde dünyanın gelişmiş ülkelerindeki kadar hızlı bir gelişim göstermese de bu alanda inşaattan paylaşım ekonomisine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar var.

Türkiye’de özellikle risk sermayesi yatırım şirketleri, girişimciler ve melek yatırımcılar bu alana yatırımlar yaparken halihazırda 200 civarı girişim bulunuyor.

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