Nationwide konut fiyatları endeksi verilerine göre, ülkede konut fiyatları, mayıs ayında yüzde 1,7 düştü. Ülkede yıllık bazda konut fiyatlarındaki artış hızı da yüzde 3,7’den yüzde 1,8’e geriledi.

Konut fiyatları, mayısta aylık bazda son 11 yılın en sert düşüşünü kaydetti.

Maliye Bakanlığı verilerine göre de İngiltere’de konut satışları, nisanda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azaldı.

Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, konut sektöründe orta vadeli görünümün belirsizliğini koruduğunu belirterek, “Koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tedbirler sonucu sert bir daralma görüyoruz. İnsanların davranışlarındaki değişimin ve sosyal mesafenin uygulanmasının ev satışlarında etkisini bir süre daha göstermesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.