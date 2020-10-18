Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, yükselişini 17 aydır sürdürerek ağustos sonunda 3 bin 530 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü. Peki, konut metrekare fiyatlarındaki artışla beraber 100 metrekare bir evin fiyatı ne kadar değişti? İşte detaylar

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı Ekim 2018’den itibaren 5 ay üst üste geriledi.

KONUT METRAKARE FİYATLARI 17 AYDIR YÜKSELİYOR *

2019’un nisan ayında yükseliş trendine giren ve üst üste yükselişini 17’nci aya taşıyan konut metrekare fiyatları, ağustos sonu itibarıyla 3 bin 530 liraya ulaştı. Böylece tarihi zirvesini gören konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın 8 ayında yüzde 20,5, son bir yılda ise yüzde 25,9 artış gösterdi.

Türkiye genelinde geçen yılın sonunda 2 bin 931 lira düzeyinde bulunan konut metrekare ortalama birim fiyatı, 8 ayda 600 lira artış gösterdi. Böylece 100 metrekarelik bir evin fiyatı, 8 ayda 60 bin lira artmış oldu.

İSTANBUL’DA KONUT METRAKARE FİYATLARI *

Türkiye’nin mega kenti İstanbul’da konut metrekare ortalama birim fiyatı, 2018’in ekim ayında 5 bin 123 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. Nisan 2019’a kadar gerileyen metrekare fiyatı, 4 bin 632 liraya kadar inmişti. Metrekare fiyatı, geçen yılın mayıs ayından bu yana yükselişini sürdürerek ağustos sonu itibarıyla 5 bin 767 lira ile rekor kırdı.

Geçen yılın sonuna göre 8 aylık dönemde metrekare fiyatı 828 lira artan İstanbul’da, son bir yıllık süreçte ise fiyatlar 1.069 lira yükselmiş oldu.

İstanbul’da konut metrekare ortalama birim fiyatı, bir yılda yüzde 22,7, 8 ayda yüzde 16,8 artış gösterdi. İstanbul’da 100 metrekarelik evin fiyatı, son bir yılda 100 bin liranın üzerinde arttı.

ANKARA’DA KONUT METRAKARE FİYATI *

Başkent Ankara’da konut metrekare fiyatları 2 yıldır 2 bin liranın üzerinde seyrediyor. 15 aydır yükseliş eğilimini sürdüren metrekare fiyatları, ağustos sonu itibarıyla 2 bin 641 lira ile en yüksek seviyesini gördü.

Geçen yılın sonuna göre yüzde 19,8 artan konut metrekare ortalama birim fiyatı, son bir yılda yüzde 23,8 yükseldi. Böylece konut metrekare fiyatı, bir yılda 508 lira, 8 ayda 437 lira artmış oldu.

İZMİR’DE KONUT METRAKARE FİYATLARI *

Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri İzmir’de son yıllarda markalı projeler ve A plus konutların artması fiyatlara da yansıdı. İzmir’de üst üste 14 ay artan konut metrekare fiyatları, ağustosta 4 bin 120 lira ile tüm zamanların zirvesini gördü.

Son bir yılda yüzde 27,4 artan metrekare fiyatları, bu yılın 8 ayında ise yüzde 21,7 yükseldi. İzmir’de 100 metrekarelik bir evin fiyatı son bir yılda 88 bin 600 lira, son 8 ayda ise 73 bin 600 lira artmış oldu.

100 metrekarelik bir evin son bir yıl ve son 8 ayda fiyat değişimi farkı şöyle (TL):

Dönem Türkiye İstanbul Ankara İzmir Son 1 yıl 72.700 106.900 50.800 88.600 Son 8 ay 60.000 82.800 43.700 73.600

Ağustos 2019-Ağustos 2020 döneminde Türkiye geneli, İstanbul, Ankara ve İzmir’de konut metrekare ortalama birim fiyatları (TL) şöyle: