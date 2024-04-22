Konut sitelerine şarj ünitesi nasıl kuruluyor?

AA'nın derlemesine göre sitelerde, konut idaresi tarafından başvurusu yapılan şarj üniteleri için izin süreci yaklaşık 1 ay sürüyor. Kurulumu firmalar tarafından yapılan şarj üniteleri için site yönetimi ücret ödemiyor. Söz konusu yatırımın firmaları maliyeti 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kullanıcılar seçtikleri şarj firmalarına ait mobil uygulama üzerinden şarj ünitesi randevusu alma, şarj işlemi, kullanılan elektriğin bedelini ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

"Site sakinlerine uygun fiyatlandırma sunuluyor"

Şarj istasyon ağı Voltrun Enerjinin İç Anadolu İş Geliştirme Yöneticisi Naim Eroğlu, AA muhabirine, son dönemde şarj ünitesi taleplerinde artış olduğunu söyledi. Şarj ünitelerinin kurulumlarının izne tabi olduğunu ve iki aşamadan oluştuğunu anlatan Eroğlu, bu kapsamda elektrik dağıtım firmalarından kurulum yapılabilmesi için "olumlu görüş" raporu alınması ve site yönetiminin genel kurul kararının olması gerektiğini ifade etti.

Eroğlu, enerji dağıtım firmasının onay vermesinden sonra belediyeden alınan yer seçme ve faaliyet belgesi sonrasında şarj ünitesi kurulumunun yapılabildiğini aktardı.

Konut ve siteler gibi zaman kısıntısı olmayan yerlerde "yavaş şarj" olarak tanımlanan AC cihazları kurulduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti: İki tür maliyetimiz oluyor. Birincisi cihaz maliyeti, ikincisi altyapı maliyeti. Altyapı maliyeti enerjiyi alacağımız sayaçtan, kuracağımız üniteye kadar olan elektriksel cihazları kapsıyor. Bu şarj istasyonlarının elektrikli araç kullanıcıları için iki faydası var. Zamanla ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığı için site sakinleri çok rahat bir şekilde araçlarını şarj edebiliyorlar. İkincisi de konut sitelerine özel fiyat tarifeleriyle ve indirimlerle elektrikli araç kullanıcıları halka açık noktalardaki, dışarıdaki şarj ünitelerine göre daha uygun fiyatlara araçlarını şarj edebiliyor."

SİTEDE ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 160'A ÇIKTI

Sukent Sitesi İşletme Müdürü Sibel Yazıcı, son altı ayda site sakinlerinin kullandığı elektrikli araç sayısının 160'a ulaştığını söyledi.

Bu hafta itibarıyla site içindeki elektrikli araç şarj ünite sayısını 9'a çıkaracaklarını belirten Yazıcı, şöyle konuştu: "Site yönetimi olarak site sakinlerine maliyet yansıtmadık. Bize külfeti yok. Ücretlendirmede ise her şey kayıt altında. Elektrikli araç sahipleri için elektrik kullandığı miktar kayıt altında bulunuyor. Elektrikli aracı olmayan sakinlere ise şarj ünitesi ödeme yükümlülüğü yok. Benim aracım yaklaşık 70 kilovat elektrik ile tam olarak dolabiliyor. Benzinle doldurduğumuz deponun neredeyse dörtte bir maliyetini sağlıyor. Özellikle şarj ünitesi için çalıştığımız firmada kampanyalar oluyor. Ev ve iş yeri gibi iki nokta belirlenip indirimli elektrik kullanabiliyoruz. Araç tam şarj olduğunda yaklaşık 500 kilometre yol yapabiliyoruz."

Elektrik kaynağı

Paylaşımlı Enerji Ağı Girişimi Beefull'un Büyümeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Alper Arın ise siteler gibi ortak kullanım olan yerlerde elektrik kaynağı mevcutsa trafodan şarj altyapısının kurulabildiğini, elektrik kaynağı yoksa elektrik dağıtım şirketlerinden destek alınması gerektiğini anlattı. Arın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Gelir İdaresi Kurumunun da mevzuatlarının takip edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Öncelikle mottomuz şöyle: 'Elektrikli araç park etmez, şarj olur.' Elektrikli araçlar ya evinizde dururken ya da park ederken şarj oluyor ya da yolda giderken bir yerde durup şarj etmeniz gerekiyor. Bunun için iki tip farklı teknoloji geliştirilmiş durumda. Yavaş şarj denilen AC'ler genellikle 22 kilovata kadar enerji veren cihazlar. Hızlı şarj denilen DC'ler 500 kilovata kadar enerji verebiliyor. Elektrikli şarj istasyonlarını elektrik gücü olan ve güvenlik olarak emin olduğumuz her yerde kurabiliriz. Otobanlar, dinlenme tesisleri, oteller, hastaneler ve açık otoparklar ve kapalı otoparklar olabilir. Birçok site de buna dahil."

Arın, elektrikli araç kullanıcı alışkanlıklarının fosil yakıt kullanıcılarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son 100 yıldan beri akaryakıt için istasyona gidiyoruz. Servis alıyoruz. Elektrikli araç kullanıcıları ise şarj cihazı ile baş başa. Kordonunuzu alıp, uygun şarj ünitesini telefon uygulamasından bulup gerekli ayarlamaları yapıp şarj ediyorsunuz. Burada iki tip güvenlik söz konusu olabilir. Güvenlik kameralarının olduğu bölgelerde genellikle bu şarj ünitelerini kurmaya gayret ediyoruz. Cihazın ve kullanıcının güvenliği var. Sonuçta akaryakıt istasyonlarında görevli oluyor. Bu güvenlik sağlanıyor. Açık alanlarda da kurulum söz konusu. İklim şartları mesela değişiyor. Bu cihazlarda elektrik için kendi otomatik akım roleleri var. Beklenmeyen bir durum olduğunda şarj ünitesi otomatik olarak elektriği kesiyor. Aracınızda hiçbir şey olmadan direkt olarak elektrik akımını kesiyoruz. Aracın doğru şekilde bağlanmış olması, güvenli şekilde bağlanmış olması, kullanıcının da bilinçli olması bizim için çok önemli."

"Site genel kurulunda '5'te 4 çoğunluk' sağlama şartı kurulumu zorlaştırıyor"

Beysu Evleri Sitesi Proje Müdürü Sena Doğan ise sitelerinde 15 elektrikli otomobil bulunduğunu, talebin giderek artması dolayısıyla altyapının geliştirileceğini söyledi.

Sitelerde şarj altyapısı için genel kurul kararı bulunduğunu dile getiren Doğan, "5'te 4 çoğunluk sağlamamız gerekiyor birçok alanda ama çoğunluk kullanmaya başladığı için ikna ettik ama umarım ileride kanunda da bir değişiklik yaparak bizi rahatlatırlar. Yeni araç alacaklar tercihini elektrikli otomobilden yana kullanmaya başladı. Bazen şarj noktasına sürekli araç park eden sakinlerimiz var. Bu alışkanlığı kaldırmak için 'işgaliye' denilen uygulamayı yapmak istiyoruz. Şarj ünitesi belirlenenden fazla sürede işgal ediliyorsa, ceza ödenmesi yönünde bir sistem var." dedi.