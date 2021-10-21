Emlak Konut güvencesi ve Pasifik vizyonuyla inşa edilen ve tek parselde Türkiye’nin en büyük karma yaşam projesi olan Merkez Ankara’nın doğa ve şehir manzaralı balkonlu, teraslı ofisleri, bir yıl ödemesiz, 120 ay vade ve 0,99 oran ile satışa çıktı.

Ankara’nın merkezinde 1,7 milyon metrekarelik Millet Bahçesi’ne komşu konumdaki Merkez Ankara, balkonlu, teraslı ofisleri, açık hava alışveriş ve yeme içme mekânlarıyla pandemide değişen ofis ihtiyaçlarını karşılıyor. Ofisler ve açık hava alanları temiz havadan maksimum düzeyde faydalanmayı sağlıyor. Merkez Ankara Ofis Parkı, ortak katlarda oluşturulmuş dinlenme alanları, kış bahçeleri, tahsisli otoparklar ve VIP giriş çıkış imkanları, çalışanların ve ziyaretçilerin yeme içme, alışveriş gibi her türlü ihtiyaca ulaşabilecekleri açık hava AVM’sine sahip.

TÜM KULLANICILARA HİTAP EDİYOR

Dünyanın önde gelen mimarlık ofislerinden New York merkezli KPF tarafından tasarlanan Merkez Ankara ofisleri prestijli iş merkezine ev sahipliği yapıyor. Merkez Ankara Ofis Parkı, merkezi lokasyonu, ulaşım kolaylığı, fonksiyonel alt yapısı ve efektif alan çözümleriyle ölçek fark etmeksizin tüm kullanıcılara çalışma ortamı sağlıyor. Merkez Ankara’da 63 metrekareden 448 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde yer alan ofisler, istenirse bir araya getirilerek daha büyük kullanımlar için hizmet verebilecek şekilde tasarlanıyor.

İKONİK TASARIM

İkonik tasarımıyla Ankara’nın ve Türkiye’nin modern mimarideki simge binalarından biri olması beklenen Merkez Kulesi, hemen her ofise kendine ait açık alanlar sunan Teras Ofis Kulesi, içi yapılı olarak teslim edilecek kompakt ve kullanışlı alanlar sunan Kolektif Ofis Kulesi ile Merkez Ankara, her türlü ofis ihtiyacına prestijli ve yeni nesil çözümlerle cevap veriyor.