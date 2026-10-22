TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin liradan başlıyor! Başvuru detayları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 İlde 725 arsayı 05 - 06 Kasım 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor.
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.
Ülke genelinde 61 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 m2 büyüklüğe sahip 725 adet arsa toplam 29 milyar 146 milyon 300 bin lira vadeli muhammen bedelle (bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacaktır) “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacak.
Vadeli olarak satışa sunulan bazı taşınmazlar için (web satış listesinde “Satış Şekli” başlıklı kısımda peşin alımlarda yüzde 15 indirim yapılacağı belirtilmiştir.) peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Açık artırma toplantısı, Radisson Blu Hotel Ankara (Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1495 Cad. No:11 Çankaya/Ankara) ile TOKİ Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 05/11/2026 Perşembe ve 06/11/2026 Cuma günleri (Saat 10:30 başlangıç) yapılacak.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
İşte ilanlardan bazıları;
5 İSTANBUL TUZLA ORHANLI'DA 1.453,99 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺33.500.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İSTANBUL/ TUZLA/ ORHANLI
ADA/ PARSEL
169/ 3
BRÜT ALAN
1453.99 M²
AÇIKLAMA
E:1,00, YENÇOK: 5 KAT
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. *2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 7. MADDESİNE GÖRE BELİRTME.
TOKİ HİSSESİ
1453.99 M²
M² BİRİM FİYATI
₺23.040,05
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
6 SAKARYA KARASU YENİMAHALLE'DE 3.681,61 M² KONUT ALANI+PARK+YOL+SPOR ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺26.900.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
SAKARYA/ KARASU/ YENİMAHALLE
ADA/ PARSEL
727/ 1
BRÜT ALAN
3681.61 M²
AÇIKLAMA
EMSAL: 0,60 VE YENÇOK: 7 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺3.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
DİĞER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - İMAR DÜZENLEMESİNE ALINMIŞTIR. AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR.
TOKİ HİSSESİ
3681.61 M²
M² BİRİM FİYATI
₺7.306,59
İMAR DURUMU
KONUT ALANI+PARK+YOL+SPOR ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
7 ÇANAKKALE GELİBOLU GÜNEYLİ'DE 642,66 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺4.600.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ÇANAKKALE/ GELİBOLU/ GÜNEYLİ
ADA/ PARSEL
392/ 15
BRÜT ALAN
642.66 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, 2 KAT, HMAKS: 6,50 M VE TAKS: 0.20, KAKS: 0.40
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*DİĞER (KONUSU: TAMAMI " SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI NDA KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -
TOKİ HİSSESİ
642.66 M²
M² BİRİM FİYATI
₺7.157,75
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
8 ÇANAKKALE GELİBOLU GÜNEYLİ'DE 248,35 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺1.200.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ÇANAKKALE/ GELİBOLU/ GÜNEYLİ
ADA/ PARSEL
495/ 12
BRÜT ALAN
248.35 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, 2 KAT, HMAKS: 6,50 M VE TAKS: 0.20, KAKS: 0.40 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.
TEMİNAT TUTARI
₺100.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
PEŞİN
TAKYİDAT
*DİĞER (KONUSU: TAMAMI " SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI NDA KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -
TOKİ HİSSESİ
248.35 M²
M² BİRİM FİYATI
₺4.831,89
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
9 ÇANAKKALE GELİBOLU KORUKÖY'DE 837,55 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺4.500.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
ÇANAKKALE/ GELİBOLU/ KORUKÖY
ADA/ PARSEL
111/ 7
BRÜT ALAN
837.55 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, 2 KAT, HMAKS:6,50 M VE EMSAL: 0.30 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR. SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR.
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*DİĞER (KONUSU: TAMAMI " SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI NDA KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -
TOKİ HİSSESİ
837.55 M²
M² BİRİM FİYATI
₺5.372,81
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
10 BİLECİK MERKEZ KAYI BOYU'DA 837,80 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺3.300.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BİLECİK/ MERKEZ/ KAYI BOYU
ADA/ PARSEL
146/ 5
BRÜT ALAN
837.8 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM 3 KAT 15. VE 16. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR.
TOKİ HİSSESİ
837.8 M²
M² BİRİM FİYATI
₺3.938,89
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
11 BALIKESİR ERDEK KARŞIYAKA'DA 322,23 M² KONUT ALANI
MUHAMMEN BEDEL: ₺5.200.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
BALIKESİR/ ERDEK/ KARŞIYAKA
ADA/ PARSEL
1426/ 313
BRÜT ALAN
322.23 M²
AÇIKLAMA
E: 0,50 HMAX: 9,50 M 15. VE 16. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR
TEMİNAT TUTARI
₺500.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.
TAKYİDAT
-
TOKİ HİSSESİ
322.23 M²
M² BİRİM FİYATI
₺16.137,54
İMAR DURUMU
KONUT ALANI
MÜZAYEDE GÜNÜ
1
12 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ'DE 3.426,90 M² KONUT ALANI+YOL
MUHAMMEN BEDEL: ₺20.600.000,00
ÖZELLİKLER
İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE
İZMİR/ MENEMEN/ TÜRKELLİ
ADA/ PARSEL
0/ 3748
BRÜT ALAN
3426.9 M²
AÇIKLAMA
AYRIK NİZAM, TAKS: 0.30, E: 0.60, YENÇOK: 2 KAT, AYRIK NİZAM, TAKS: 0.30, E: 0.90, YENÇOK: 3 KAT 18. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR. TAŞINMAZ TAŞKINA MARUZ ALANDA KALMAKTA OLUP, YAPILAŞMA DURUMUNDA DSİ' DEN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKMEKTEDİR. TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI BULUNMAKTADIR.
TEMİNAT TUTARI
₺2.000.000,00
DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ
% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)
TAKYİDAT
*DİĞER (KONUSU: İDARİ YOLDAN TESCİL. YAPI VE MUHDESATLAR ÖLÇÜ KROKİSİNDE OLDUĞIU GİBİDİR. ) TARİH: - SAYI: -
TOKİ HİSSESİ
3426.9 M²
M² BİRİM FİYATI
₺6.011,26
İMAR DURUMU
KONUT ALANI+YOL
MÜZAYEDE GÜNÜ
1