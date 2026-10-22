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TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin liradan başlıyor! Başvuru detayları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 61 ilde bulunan arsalarını ihaleyle satıyor.

· Son Güncellenme:
TOKİ 61 ilde 725 arsayı satışa çıkarıyor: 400 bin liradan başlıyor! Başvuru detayları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 İlde 725 arsayı 05 - 06 Kasım 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor.

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Ülke genelinde 61 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 m2 büyüklüğe sahip 725 adet arsa toplam 29 milyar 146 milyon 300 bin lira vadeli muhammen bedelle (bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacaktır) “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacak.

Vadeli olarak satışa sunulan bazı taşınmazlar için (web satış listesinde “Satış Şekli” başlıklı kısımda peşin alımlarda yüzde 15 indirim yapılacağı belirtilmiştir.) peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Açık artırma toplantısı, Radisson Blu Hotel Ankara (Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1495 Cad. No:11 Çankaya/Ankara) ile TOKİ Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 05/11/2026 Perşembe ve 06/11/2026 Cuma günleri (Saat 10:30 başlangıç) yapılacak.
 
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İşte ilanlardan bazıları;

5 İSTANBUL TUZLA ORHANLI'DA 1.453,99 M² KONUT ALANI

İSTANBUL TUZLA ORHANLI'DA 1.453,99 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺33.500.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İSTANBUL/ TUZLA/ ORHANLI

ADA/ PARSEL

169/ 3

BRÜT ALAN

1453.99 M²

AÇIKLAMA

E:1,00, YENÇOK: 5 KAT

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞININ ÖN ALIM HAKKI VARDIR. *2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 7. MADDESİNE GÖRE BELİRTME.

TOKİ HİSSESİ

1453.99 M²

M² BİRİM FİYATI

₺23.040,05

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

6 SAKARYA KARASU YENİMAHALLE'DE 3.681,61 M² KONUT ALANI+PARK+YOL+SPOR ALANI

SAKARYA KARASU YENİMAHALLE'DE 3.681,61 M² KONUT ALANI+PARK+YOL+SPOR ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺26.900.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

SAKARYA/ KARASU/ YENİMAHALLE

ADA/ PARSEL

727/ 1

BRÜT ALAN

3681.61 M²

AÇIKLAMA

EMSAL: 0,60 VE YENÇOK: 7 M 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺3.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

DİĞER (KONUSU: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR. ) TARİH: - SAYI: - İMAR DÜZENLEMESİNE ALINMIŞTIR. AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA FARKLI AMAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR.

TOKİ HİSSESİ

3681.61 M²

M² BİRİM FİYATI

₺7.306,59

İMAR DURUMU

KONUT ALANI+PARK+YOL+SPOR ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

7 ÇANAKKALE GELİBOLU GÜNEYLİ'DE 642,66 M² KONUT ALANI

ÇANAKKALE GELİBOLU GÜNEYLİ'DE 642,66 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.600.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ÇANAKKALE/ GELİBOLU/ GÜNEYLİ

ADA/ PARSEL

392/ 15

BRÜT ALAN

642.66 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, 2 KAT, HMAKS: 6,50 M VE TAKS: 0.20, KAKS: 0.40

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*DİĞER (KONUSU: TAMAMI " SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI NDA KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -

TOKİ HİSSESİ

642.66 M²

M² BİRİM FİYATI

₺7.157,75

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

8 ÇANAKKALE GELİBOLU GÜNEYLİ'DE 248,35 M² KONUT ALANI

ÇANAKKALE GELİBOLU GÜNEYLİ'DE 248,35 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.200.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ÇANAKKALE/ GELİBOLU/ GÜNEYLİ

ADA/ PARSEL

495/ 12

BRÜT ALAN

248.35 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, 2 KAT, HMAKS: 6,50 M VE TAKS: 0.20, KAKS: 0.40 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR.

TEMİNAT TUTARI

₺100.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

PEŞİN

TAKYİDAT

*DİĞER (KONUSU: TAMAMI " SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI NDA KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -

TOKİ HİSSESİ

248.35 M²

M² BİRİM FİYATI

₺4.831,89

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

9 ÇANAKKALE GELİBOLU KORUKÖY'DE 837,55 M² KONUT ALANI

ÇANAKKALE GELİBOLU KORUKÖY'DE 837,55 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺4.500.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

ÇANAKKALE/ GELİBOLU/ KORUKÖY

ADA/ PARSEL

111/ 7

BRÜT ALAN

837.55 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, 2 KAT, HMAKS:6,50 M VE EMSAL: 0.30 18.MADDE UYGULAMASINA TABİDİR. SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR.

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*DİĞER (KONUSU: TAMAMI " SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA VE KONTROLLÜ KULLANIM ALANI NDA KALMAKTADIR. ) TARİH: - SAYI: -

TOKİ HİSSESİ

837.55 M²

M² BİRİM FİYATI

₺5.372,81

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

10 BİLECİK MERKEZ KAYI BOYU'DA 837,80 M² KONUT ALANI

BİLECİK MERKEZ KAYI BOYU'DA 837,80 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.300.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BİLECİK/ MERKEZ/ KAYI BOYU

ADA/ PARSEL

146/ 5

BRÜT ALAN

837.8 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM 3 KAT 15. VE 16. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

*AÇIKLAMA: KAMU HİZMETLERİNE AYRILAN YERLER İLE ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINCA DEĞİŞİK İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR BEDELSİZ OLARAK HAZİNEYE İADE EDİLİR.

TOKİ HİSSESİ

837.8 M²

M² BİRİM FİYATI

₺3.938,89

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

11 BALIKESİR ERDEK KARŞIYAKA'DA 322,23 M² KONUT ALANI

BALIKESİR ERDEK KARŞIYAKA'DA 322,23 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺5.200.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

BALIKESİR/ ERDEK/ KARŞIYAKA

ADA/ PARSEL

1426/ 313

BRÜT ALAN

322.23 M²

AÇIKLAMA

E: 0,50 HMAX: 9,50 M 15. VE 16. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR

TEMİNAT TUTARI

₺500.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ) PEŞİN ALIMDA % 15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.

TAKYİDAT

-

TOKİ HİSSESİ

322.23 M²

M² BİRİM FİYATI

₺16.137,54

İMAR DURUMU

KONUT ALANI

MÜZAYEDE GÜNÜ

1

12 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ'DE 3.426,90 M² KONUT ALANI+YOL

İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ'DE 3.426,90 M² KONUT ALANI+YOL

MUHAMMEN BEDEL: ₺20.600.000,00

ÖZELLİKLER

İL/ İLÇE/ SEMT-MAHALLE

İZMİR/ MENEMEN/ TÜRKELLİ

ADA/ PARSEL

0/ 3748

BRÜT ALAN

3426.9 M²

AÇIKLAMA

AYRIK NİZAM, TAKS: 0.30, E: 0.60, YENÇOK: 2 KAT, AYRIK NİZAM, TAKS: 0.30, E: 0.90, YENÇOK: 3 KAT 18. MADDE UYGULAMASINA TABİDİR. TAŞINMAZ TAŞKINA MARUZ ALANDA KALMAKTA OLUP, YAPILAŞMA DURUMUNDA DSİ' DEN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKMEKTEDİR. TAŞINMAZ ÜZERİNDE YAPI BULUNMAKTADIR.

TEMİNAT TUTARI

₺2.000.000,00

DÖNEMSEL ARTIŞ, PEŞİNAT, VADE SEÇENEKLERİ

% 25 PEŞİN - 48 AY VADE (YILLIK EN FAZLA % 20 ARTIŞ)

TAKYİDAT

*DİĞER (KONUSU: İDARİ YOLDAN TESCİL. YAPI VE MUHDESATLAR ÖLÇÜ KROKİSİNDE OLDUĞIU GİBİDİR. ) TARİH: - SAYI: -

TOKİ HİSSESİ

3426.9 M²

M² BİRİM FİYATI

₺6.011,26

İMAR DURUMU

KONUT ALANI+YOL

MÜZAYEDE GÜNÜ

1
0
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