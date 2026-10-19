TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru sonuçlarında son durum! TOKİ 1071 kiralık evin kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde aylık kira bedelleri dairelerin büyüklüğüne göre değişecek. Buna göre 1+1 konutlarda kiralar 10 bin liradan, 2+1 dairelerde 12 bin liradan, 3+1 dairelerde ise 15 bin liradan başlayacak.

Projenin en büyük konut tipi olan 4+1 daireler için başlangıç kira bedeli 18 bin lira olacak.