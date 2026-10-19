TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru sonuçlarında son durum! TOKİ 1071 kiralık evin kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nasıl öğrenilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 1071 kiralık konut projesinde başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor.
Aylık kira bedellerinin 10 bin liradan başlayacağı projede, hak sahiplerinin nasıl belirleneceği ve sonuçların nereden öğrenileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, TOKİ kiralık konut başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? TOKİ 1071 kiralık ev kura çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte kiralık konut projesine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
1 TOKİ 1071 kiralık konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.
14 Eylül'de başlayan başvuruların ardından inceleme aşamasına geçildiğini belirten Kurum, gerekli şartları taşıyan vatandaşlar arasından 1071 konutun hak sahiplerinin ekim ayında yapılacak kura çekilişiyle belirleneceğini bildirdi.
Kura sürecinin ardından ilk konutların anahtar teslimlerinin de ekim ayında yapılması planlanıyor. Proje, TOKİ'nin mülkiyetinde kalacak kiralık sosyal konutların İstanbul'da ilk kez uygulamaya alınması açısından önem taşıyor.
2 TOKİ kiralık konut sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak?
İstanbul'da ilk kez hayata geçirilecek TOKİ kiralık sosyal konut projesinde hak sahiplerinin, kura çekilişinin ardından e-Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
3 TOKİ 1071 kiralık konut hangi ilçelerde olacak?
Projenin ilk aşamasında İstanbul'da toplam 1071 konut kiraya verilecek. Bu kapsamda Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'i kapsayan birinci grupta 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'ın bulunduğu ikinci grupta 330 konut yer alacak.
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'dan oluşan üçüncü gruba 291 konut ayrılırken, dördüncü gruptaki Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak.
4 TOKİ kiralık konut fiyatları ne kadar olacak?
TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde aylık kira bedelleri dairelerin büyüklüğüne göre değişecek. Buna göre 1+1 konutlarda kiralar 10 bin liradan, 2+1 dairelerde 12 bin liradan, 3+1 dairelerde ise 15 bin liradan başlayacak.
Projenin en büyük konut tipi olan 4+1 daireler için başlangıç kira bedeli 18 bin lira olacak.