"Küresel gelişmeler, ülkeleri enerji arz güvenliğini yeniden değerlendirmeye yöneltti"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara Üniversitesinin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler, Türkiye'nin enerji politikaları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri değerlendirdi.

Türkiye'nin enerji alanında çözüm aradığı üç temel konu bulunduğunu belirten Bayraktar, bunların artan enerji talebinin karşılanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve iklim hedeflerine ulaşılması olduğunu ifade etti. Bayraktar, enerji verimliliğinin de öncelikli alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarında yenilenebilir kaynakların önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Güneş ve rüzgarın yanı sıra hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar da çevreyle uyumlu şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. 2040'a geldiğimizde Türkiye, enerji ihtiyacının yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor. Bu çok önemli ve çok iddialı bir hedef. Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji arz güvenliğini güçlendirme, dışa bağımlılığı azaltma ve iklim hedeflerine katkı sağlama açısından önem taşıyor. Ayrıca, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak için farklı kaynakları birlikte değerlendirmesi gerekiyor. 2024-2030 döneminde enerji verimliliği alanında 20 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor."

Krizler küresel ekonomiyi etkiliyor

Dünyanın enerji krizinin yanı sıra siyasi ve güvenlik krizleriyle de karşı karşıya olduğunu belirten Bayraktar, Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, ticaret savaşları, lojistik sorunlar ve tedarik zincirlerindeki kırılmaların küresel ekonomiyi etkilediğini söyledi.

Bayraktar, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı'nın da küresel belirsizlikleri artırdığını belirterek, dünyada enerji ve güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Enerjinin, ülkelerin günlük yaşamını ve ekonomik geleceğini doğrudan etkilediğini vurgulayan Bayraktar, "Enerjiye kesintisiz, kaliteli ve uygun maliyetle erişimin önemli hale geldi. Küresel gelişmeler, ülkeleri enerji arz güvenliğini yeniden değerlendirmeye yöneltti. Türkiye de bu süreçte enerji alanındaki kırılganlıklarını azaltmak için birçok farklı alanda yatırım yaptı." diye konuştu.

Bayraktar, yapay zeka teknolojilerinin veri merkezleri nedeniyle kesintisiz elektrik ihtiyacını artıracağını, elektrikli araçların yaygınlaşmasının ise petrol ithalatına bağımlılığı azaltacağını ifade etti.

Türkiye, petrol ve doğal gazda yerli üretimini artırmayı hedefliyor

Türkiye'nin enerji ithalatının ekonomik kırılganlıkların önemli nedenlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, petrol ve doğal gazda yerli üretimi artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin 2016'dan itibaren petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde yeni bir stratejiye geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yerli gemiler, mühendisler ve teknik imkanlarla arama çalışmalarına ağırlık verdik. Karadeniz'deki doğal gaz üretimi bu çalışmaların önemli sonuçlarından biri. Bugün yaklaşık 4 milyon hane yerli doğal gaz kullanıyor. Osman Gazi yüzer üretim platformunun devreye alınmasıyla Karadeniz'deki üretimin 2027'den itibaren 2 katına çıkarılması hedefleniyor. Böylece Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlanacak."

Yurt dışındaki enerji faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Somali açıklarında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü, Libya ve Pakistan gibi ülkelerde de petrol ve doğal gaz alanında faaliyetlerin planlandığını belirtti.

Bayraktar, Şırnak Gabar'daki petrol üretiminin de önemine dikkati çekerek, bölgede günlük yaklaşık 85 bin varil üretim yapıldığını ve bu faaliyetlerin yerel istihdama katkı sağladığını söyledi.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla nükleer enerji yatırımlarının sürdüğünü belirten Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki dört reaktörün tamamlanmasının Türkiye'nin enerji hedefleri açısından önem taşıdığını ifade etti.

Bayraktar, Türkiye'nin başka bir çalışma alanının da madenler olduğunu anımsatarak, "Kritik madenler ve nadir toprak elementleri yapay zeka, elektrikli araçlar ve savunma sanayisi için stratejik öneme sahip. Bu kaynakların çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun şekilde ekonomiye kazandırılması dışa bağımlılığı azaltacak." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi ulusal ve uluslararası arenada üst lige yükseldi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da üniversitenin 80 yıllık kurumsal geçmişini bilimsel birikimiyle geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirterek, üniversitelerin toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretme sorumluluğuna dikkati çekti.

Resmi kuruluşunun 80. yılını kutlayan Ankara Üniversitesinin tarihsel geçmişinin daha uzun olduğunu belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi kendisini yalnızca öğrencileri geleceğe hazırlamakla değil, ülkenin güncel sorunlarına çözüm üretmekle de sorumlu görüyor. Yıllar içinde üniversitenin araştırma performansı gelişti, ulusal ve uluslararası listelerde üst sıralara yükseldi. Ayrıca terörle mücadele, bağımlılığın önlenmesi ve Gazze'deki insani durum gibi toplumsal meselelerde üniversite sorumluluk üstlenmeye devam edecek."

Konuşmaların ardından, Ankara Üniversitesinin Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kurulan 53,1 megavatlık güneş enerjisi santralinin açılışı gerçekleştirildi.